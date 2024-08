Ruská Národná garda posilňuje ochranu Kurskej jadrovej elektrárne

Moskva 14. augusta (TASR) - Ruská Národná garda (Rosgvardija) v stredu oznámila, že prijala ďalšie opatrenia na stráženie Kurskej jadrovej elektrárne, ktorá sa nachádza v blízkosti meste Kurčatovsk v Kurskej oblasti na západe európskej časti Ruskej federácie. Dodala, že bude osobitnú pozornosť venovať zásahom proti dronom vysielaným z Ukrajiny. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Národná garda je vojenská organizácia určená na zaistenie bezpečnosti štátu a verejnosti, ochranu práv a slobôd človeka a občana. Vznikla transformáciou z ozbrojených zložiek ministerstva vnútra.



Kurská oblasť je v centre pozornosti od 6. augusta, keď na jej územie vtrhli ukrajinské ozbrojené sily. V snahe zastaviť ich prienik ruské velenie vyslalo do boja okrem pohraničníkov aj novobrancov, pričom mnohí z nich padli do ukrajinského zajatia.



Odvtedy sa ukrajinskej armáde podarilo preniknúť niekoľko desiatok kilometrov do ruského vnútrozemia. Ukrajina tvrdí, že má pod kontrolou najmenej 1000 km2 - čo je viac ako dvojnásobok toho, čo priznáva Moskva. Agentúra Reuters aj v stredu zopakovala, že nie je schopná overiť tieto údaje z nezávislých zdrojov.



V dôsledku vpádu ukrajinských jednotiek v Kurskej oblasti, ktorý nezastavili ani obranné valy vybudované po rozpútaní vojny na Ukrajine, od minulého piatka platí režim mimoriadnej situácie na federálnej úrovni.



Okrem toho od soboty 10. augusta je v troch oblastiach susediacich s Ukrajinou - Belgorodskej, Brianskej a Kurskej - vyhlásený aj režim protiteroristických operácií (KTO).



V Belgorodskej oblasti navyše od stredy platí režim mimoriadnej situácie na oblastnej úrovni s jej možným zvýšením na federálnu.



Prienik ukrajinských jednotiek do Kurskej oblasti mal za následok evakuáciu civilistov - časť z nich opustila svoje domovy bez pomoci úradov, ktoré mnohí z nich kritizovali za nečinnosť. Úrady oznámili, že veľkú časť evakuantov dočasne ubytujú v rekreačných zariadeniach v Záporožskej oblasti na Ukrajine, kde sa však tiež momentálne bojuje.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok na stretnutí s vedením ministerstva obrany stanovil ako cieľ "vytlačiť nepriateľa z našich území".



Vyhlásil, že Kyjev podniká ofenzívu "s pomocou svojich vládcov zo Západu" s cieľom zlepšiť si vyjednávacie pozície. Putin však zdôraznil, že o rokovaniach "s ľuďmi, ktorí útočia na civilistov, nemôže byť ani reči".



Kurská oblasť bola v roku 1943 dejiskom jednej z najväčších bitiek na východnom fronte počas 2. svetovej vojny. Sovietsky zväz po víťazstve v nej definitívne prebral iniciatívu do svojich rúk a nemecké vojská boli nútené ustupovať z obsadených území.