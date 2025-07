Ruská nezávislá volebná skupina oznámila ukončenie činnosti

Londýn 8. júla (TASR) — Ruská nezisková organizácia Golos (Hlas), ktorá sa zaoberala ochranou práv voličov a posilňovaním občianskej spoločnosti, v utorok oznámila, že ukončuje svoju činnosť. Rozhodla sa tak po tom, čo v máji bol jej spolupredseda Grigorij Melkoňanc odsúdený na päť rokov väzenia za spoluprácu s „nežiaducou organizáciou“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Organizácia Golos uviedla, že odsúdenie Melkoňanca s cieľom umlčať ju a tiež nepriateľský postoj úradov k jej aktivitám jej nedávajú inú možnosť, ako ukončiť svoju činnosť.



„Toto rozhodnutie súdu nám nenecháva inú možnosť, pretože riziku trestného stíhania vystavuje nielen všetkých pracovníkov Golosu, ale aj tých, ktorí iba požiadajú o poradenstvo a právnu pomoc,“ konštatovala skupina vo vyhlásení.



„Spravodlivosť, žiaľ, nie vždy vyhráva – treba za ňu bojovať. A vždy existuje riziko prehry. Tentoraz to dopadlo takto,“ dodala.



Golos, založený v roku 2000, bol jedinou organizáciou monitorujúcou voľby v Rusku nezávislou od tamojších úradov. Do ich nemilosti sa dostala v roku 2011, keď zverejnila dôkazy o podvodoch počas parlamentných volieb. Kritizovala aj priebeh prezidentských volieb v rokoch 2012 a 2024.



V roku 2013 bol Golos označený za tzv. zahraničného agenta a dostal zákaz posielať svojich pozorovateľov do volebných miestností. Melkoňanca zadržali v auguste 2023. Prokuratúra ho obvinila zo spolupráce s Európskou sieťou organizácií monitorujúcich voľby (ENEMO), ktorú v Rusku od roku 2021 považujú za „neželanú organizáciu“.



Golos finančne podporovala aj Európska únia a Helsinský výbor.