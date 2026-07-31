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Ruská novinárka Fiodorovová po vyhostení z Francúzska hovorí o cenzúre

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Ilustračná snímka Foto: TASR

Francúzske ministerstvo vnútra v stredu prijalo rozhodnutie o vyhostení komentátorky po sérii obvinení, že šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.

Autor TASR
Paríž 31. júla (TASR) - Ruská komentátorka a bývalá riaditeľka ruskej štátnej televíznej stanice RT France Xenija Fiodorovová, ktorej Francúzsko nariadilo odchod z krajiny, v piatok odsúdila „cenzúru a politický tlak“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Sledujeme úplne novú formu politického tlaku s jediným zámerom: cenzúra názorov, ktoré nezodpovedajú oficiálnemu naratívu,“ napísala Fiodorovová na sociálnej sieti X. „Tým, ktorí oslavujú toto rozhodnutie, chýba prezieravosť, lebo dnes som to ja a zajtra to môže byť každý, kto sa odváži vyjadriť sa mimo rámca schváleného myslenia,“ dodala.

Francúzske ministerstvo vnútra v stredu prijalo rozhodnutie o vyhostení komentátorky po sérii obvinení, že šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.

Fiodorovová na X uviedla, že je obvinená zo snahy „podkopať dôveru európskych občanov, najmä francúzskych, v ich inštitúcie a vyvolať pochybnosti o legitimite podpory poskytovanej Ukrajine“.

Okrem toho Paríž v piatok oznámil, že na šesť mesiacov zmrazil majetok tejto 45-ročnej ruskej komentátorke, ktorá viedla francúzsku redakciu ruskej televízie RT, ktorá v roku 2023 ukončila činnosť v krajine v dôsledku sankcií EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu.

Komentátorka po ukončení činnosti tejto stanice zostala vo Francúzsku, pričom sa podľa tamojších médií zblížila s miliardárom Vincentom Bolloréom a pracovala pre jeho mediálne impérium.

Od vydania nariadenia na odchod z krajiny je novinárka v domácom väzení, tvrdí zdroj blízky tomuto prípadu. Fiodorovová uviedla, že jej právnici napadnú rozhodnutie o zmrazení majetku aj vyhostení z krajiny.
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