Ruská novinárka, ktorá protestovala proti vojne, prechádza do Die Welt

Berlín 11. apríla (TASR) - Ruská novinárka Marina Ovsiannikovová bude pracovať pre nemecké noviny Die Welt. Do povedomia svetovej verejnosti sa dostala v marci tohto roku, keď v živom vysielaní hlavných správ ruskej štátnej televízie ukázala protestný plagát proti vojne na Ukrajine.



Ako nezávislá spolupracovníčka bude Ovsiannikovová pre Die Welt pokrývať okrem iného dianie na Ukrajine a v Rusku. V pondelkovom tlačovom vyhlásení to oznámil mediálny koncern Axel Springer, ktorý vydáva Die Welt, informujú agentúry DPA a AFP.



Ovsiannikovová (43) bude písať správy pre noviny Die Welt a pravidelne bude tiež prispievať do vysielania rovnomennej televíznej stanice. Ako povedala, toto nemecké periodikum "reprezentuje to, čo v súčasnosti tak vehementne obhajujú odvážni ľudia na Ukrajine - slobodu. Ako novinárka považujem za svoju úlohu postaviť sa za túto slobodu," povedala.



Šéfredaktor mediálnej skupiny Welt Ulf Poschardt ocenil, že Ovsiannikovová mala "v rozhodujúcom okamihu odvahu konfrontovať divákov v Rusku s neprikrášleným obrazom skutočnosti". Dodal, že "obhajovala najdôležitejšie novinárske cnosti - a to napriek hrozbe represie zo strany štátu".



Ovsiannikovová upútala celosvetovú pozornosť, keď do vysielania večerných správ najsledovanejšej ruskej televízie Pervyj kanal vstúpila pred kamery s protivojnovým transparentom, na ktorom bolo napísané: "Nie vojne, zastavte vojnu, neverte propagande, tu vám klamú. Rusi sú proti vojne".



Za svoj nezvyčajne odvážny čin v krajine, kde sú médiá pod prísnou kontrolou Kremľa, bola na noc vzatá do väzby a následne dostala pokutu 30.000 rubľov (približne 250 eur) za organizovanie nepovoleného činu a za jej výzvu na demonštrácie proti vojne. Z televízie ju okrem toho prepustili.



Politický azyl vo Francúzsku, ktorý jej ponúkol tamojší prezident Emmanuel Macron, odmietla s tým, že chce zostať vo svojej vlasti.