Ruská novinárka Milašinová a právnik Nemov sú hospitalizovaní v Moskve

Moskva 5. júla (TASR) - Oceňovanú ruskú investigatívnu novinárku Jelenu Milašinovú a právnika Alexandra Nemova, ktorých v utorok Čečensku brutálne zbili maskovaní muži, previezli do nemocnice v Moskve. Novinárka je vo zlom stave, povedal v stredu agentúre AFP jej zamestnávateľ, ruské nezávislé noviny Novaja gazeta.



"Milašinová je v nemocnici v Moskve. Jej stav je, úprimne povedané, neľahký: bola naozaj kruto zbitá, zbili ju palicou," povedal Dmitrij Muratov, šéfredaktor Novaja gazety.



K prepadnutiu novinárky a právnika došlo v utorok skoro ráno, keď spolu odchádzali z letiska v čečenskej metropole Groznyj. "Brutálne ich dokopali, kopali ich aj do tváre, vyhrážali sa im smrťou a pištoľou priloženou k hlave. Zobrali a zničili im vybavenie a dokumenty," uviedla v utorok ľudskoprávna skupina Memorial.



Milašinovej útočníci polámali prsty na rukách, vyholili hlavu a následne ju poliali zelenou tekutinu - povrchovým antiseptikom zvaným v Rusku zeľonka. Nemova bodli do nohy, uvádza stanica Sky News. Memorial krátko po útoku informoval, že novinárka má na celom tele modriny a "občas stráca vedomie".



Milašinová a Nemov sa chceli v Groznom zúčastniť na vynesení rozsudku nad Zaremou Musajevovou, manželkou bývalého sudcu čečenského najvyššieho súdu Sajdiho Jangulbajeva. Jej traja synovia kritizujúci čečenského vodcu Ramzana Kadyrova už dlhšie žijú v zahraničí.



Milašinová sa dlhodobo informuje o prípadoch porušovania ľudských práv v Čečensku, a za svoju prácu získala viacero medzinárodných ocenení. Novaja gazeta vlani vo februári oznámila, že táto novinárka musela dočasne opustiť Rusko po tom, ako sa jej čečenské vedenie vyhrážalo smrťou.



Znepokojenie nad utorňajším útokom v Groznom vyjadrili viaceré ľudskoprávne skupiny. Kremeľ aj Kadyrov tiež uviedli, že páchateľov treba dolapiť.



AFP pripomína, že od roku 2000 bolo zabitých už šesť novinárov a spolupracovníkov novín Novaja gazeta, ktorej šéfredaktor Dmitrij Muratov získal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier. Jednou z nich aj Anna Politkovská, ktorú zavraždili v októbri 2006 v Moskve a venovala sa rovnakým témam ako v súčasnosti Milašinová.