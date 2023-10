Ruská novinárka Ovsiannikovová potvrdila, že ju neotrávili

Moskva 13. októbra (TASR) - Ruská novinárka Marina Ovsiannikovová nebola vo francúzskom exile otrávená. Uviedla to sama novinárka v piatok podľa výsledkov testov po nevoľnosti v uplynulých dňoch. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Teraz sa cítim oveľa lepšie," napísala novinárka v aplikácii Telegram. "Už prišli výsledky väčšiny testov. V krvi nemám žiadne toxické látky. Nejde o otravu," dodala. Nenašiel sa ani žiadny biely prášok, uviedla na rozdiel od toho, čo bolo pôvodne zverejnené.



Viacero kritikov Kremľa v zahraničí už oznámilo pokus o otrávenie, a preto francúzska prokuratúra vo štvrtok začala vyšetrovanie pre podozrenie z jej otravy.



"Zhoršenie môjho zdravotného stavu nastalo tak náhle, že sa to francúzska polícia rozhodla vyšetriť," uviedla na sociálnej sieti, zrejme z nemocničného lôžka. "Nebolo (to) prekvapujúce, lebo Putinovo Rusko je už dlho spojené s vojnou a s otravami politikov a žurnalistov," dodala.



Ovsiannikovová vlani ušla z domáceho väzenia v Rusku spolu so svojou 11-ročnou dcérou. V marci 2022 počas živého večerného vysielania správ v ruskej štátnej televízii pred kamerami držala plagát s protivojnovým heslami "Zastavte vojnu" a "Tu vám klamú".



V neprítomnosti ju 4. októbra odsúdil moskovský súd na osem a pol roka väzenia za šírenie dezinformácií o ruskej armáde. Išlo o jej iný protest z vlaňajšieho júla, keď na brehu rieky Moskva oproti Kremľu na plagáte označila prezidenta Vladimira Putina za vraha a jeho vojakov za fašistov.