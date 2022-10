Ruská novinárka Sobčaková prišla do Litvy na izraelský pas

Brusel 27. októbra (TASR) – Ruská televízna moderátorka a novinárka Xenija Sobčaková, obviňovaná z vydierania, po svojom úteku z vlasti pricestovala cez územie Bieloruska do Litvy s izraelským pasom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na predstaviteľa litovských úradov.



"Sobčaková je občianka Izraela, takže môže s izraelským pasom vstúpiť do Litvy a zostať tu 90 dní, nepotrebuje víza," povedal pre rozhlasovú stanica Žiniu Radijas riaditeľ litovskej tajnej služby VSD Darius Jauniškis.



Nespresnil, či v prípade Sobčakovej sa jej pobyt v krajine hodnotil z hľadiska národnej bezpečnosti. "Zatiaľ nemáme konkrétne informácie o tom, že by to mohlo predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť," povedal Jauniškis. Dodal, že ak by boli k dispozícii, prijali by sa "určité primerané opatrenia".



AP poznamenala, že Sobčaková prekročila hranice pešo.



Litva a ďalšie pobaltské štáty spolu s Poľskom prestali v septembri na znaky podpory Ukrajiny čeliacej invázii ruskej armády prijímať ruských občanov, ktorí majú platné schengenské vízum. Ich prílev zosilnel po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Rusku.



Štyridsaťročná Sobčaková je dcérou prvého demokraticky zvoleného petrohradského starostu Anatolija Sobčaka, ktorý bol politickým mentorom súčasného ruského prezidenta Vladimíra Putina. Preslávila sa ako moderátorka televíznej reality šou a herečka, objavovala sa na akciách spojených s módou, za čo bola prezývaná "ruská Paris Hiltonová". Neskôr sa snažila zbaviť tohto imidžu a začala sa angažovať aj ako opozičná novinárka, pôsobila v televízii Dožď.



Sobčaková často kritizovala Putina, no mnohí predstavitelia ruskej opozície ju obvinili, že slúži kremeľskej propagande. V roku 2018 kandidovala v prezidentských voľbách, no skončila na štvrtom mieste so ziskom iba približne 1,7 percenta hlasov. Kritici Kremľa vrátane opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý nemohol kandidovať, to označili za snahu vyvolať zdanie demokratickosti vopred rozhodnutých volieb.



Ruské médiá v stredu oznámili, že polícia vykonala raziu v Sobčakovej bydlisku v Moskovskej oblasti, zatiaľ čo samotná Sobčaková utiekla z Ruska do Litvy. Razia nasledovala po zatknutí Kirilla Suchanova, obchodného riaditeľa Sobčakovej mediálnej skupiny "Ostorožno, Media", a bývalého šéfredaktora módneho časopisu Tatler Ariana Romanovského, za údajné vydieranie, pričom podozrivá v prípade je údajne aj samotná Sobčaková. Terčom vydierania mal byť Sergej Čemezov, dlhoročný Putinov spolupracovník, ktorý vedie štátnu korporáciu Rostech (angl. Rostec), založenú na podporu vývoja, výroby a exportu high-tech priemyselných produktov pre civilný a vojenský sektor.