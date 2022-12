Ruská okupačná správa bude evakuovať zdravotne postihnutých z Kachovky

Moskva 2. decembra (TASR) - Ruské sily začnú od soboty evakuovať niektorých obyvateľov s obmedzenou pohyblivosťou z okupovaného mesta Kachovka ležiacom v Chersonskej oblasti - na východnom (ľavom) brehu rieky Dneper. Oznámila to v piatok ruská okupačná správa, z ktorej vyhlásenia cituje spravodajská stanica CNN.



"V sobotu 3. decembra sa začne evakuácia ležiacich a zdravotne postihnutých obyvateľov z Kachovky do jedného z penziónov v Heničeskom rajóne," uviedla okupačná správa na platforme Telegram.



Predstaviteľ ukrajinskej Chersonskej oblastnej samosprávy Serhij Chlaň tento týždeň informoval, že predstavitelia proruskej okupačnej správy už opustili obce na východnom brehu Dnepra a samosprávu si zriadili v meste Heničesk, ktoré leží bližšie k anektovanému polostrovu Krym. "Určili ho za centrum okupovanej oblasti a teraz sú tam zhromaždení všetci prívrženci (Ruska) aj kolaboranti," dodal.



Chlaň okrem toho uviedol, že Rusko ostreľuje všetky obce pozdĺž západného (pravého) brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti vrátane samotného Chersonu. Väčšina ruských síl je podľa jeho slov rozmiestnená vo vzdialenosti asi 15 až 20 kilometrov od východného brehu Dnepra, avšak príslušníci Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie (FSB) obsadili pozorovacie stanovištia pri rieke, v mestách ako Kachovka či Nova Kachovka.



Zároveň sa podľa jeho slov Rusi snažia donútiť k odchodu zvyšné obyvateľstvo týchto miest. Chlaň tiež vyjadril očakávanie, že ľudia, ktorých Rusi presunuli do dočasných obydlí, budú nakoniec prinútení odísť do Ruska.