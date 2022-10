Ruská okupačná správa: Z Chersonskej oblasti už evakuovala 25.000 ľudí

Moskva 24. októbra (TASR) - Ruské okupačné sily v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny tvrdia, že z tohto regiónu evakuovali od minulého utorka už približne 25.000 ľudí. Povedal to námestník tamojšieho proruského gubernátora Kirill Stremousov.



Informoval o tom v pondelok britský denník The Guardian s tým, že ruské ozbrojené sily obyvateľov tohto administratívneho územia vyzývajú, aby odišli pre obavy z očakávanej ukrajinskej protiofenzívy.



"Opäť vám odporúčame, aby ste opustili mesto (Cherson) a západný breh (rieky) Dneper," povedal Stremousov vo videu, ktoré zverejnil na platforme Telegram. "Chersonu sa nevzdáme," dodal.



Ruská okupačná mesta Cherson vyzvala obyvateľov, aby si z dôvodu "napätej situácie na fronte" vzali "doklady, peniaze, cennosti a oblečenie". V nedeľu pritom oznámila, že došlo k "prudkému nárastu" počtu utekajúcich civilistov.



Proruské sily v Chersone zároveň v pondelok oznámili zriadenie miestnej milície. Uviedli pritom, že môžu do nej vstúpiť všetci muži, ktorí v meste zostali.



The Guardian pripomína, že Moskvou dosadení predstavitelia na juhu Ukrajiny sa pokúšajú zo západného brehu rieky Dneper evakuovať do 60.000 ľudí.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných administratívnych územných jednotiek – oblastí – na Ukrajine, ktoré nedávno Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala. Cherson bol zároveň prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré ruské ozbrojené sily ovládli po začiatku invázie z 24. februára. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil minulú stredu v uvedených štyroch regiónoch stanné právo.