< sekcia Zahraničie
Ruská ombudsmanka oznámila návrat šiestich ukrajinských detí k rodinám
Ukrajina od začiatku vojny obviňuje Rusko z únosu tisícov detí, ktoré sa tam snažia zbaviť ich ukrajinskej identity.
Autor TASR
Moskva 12. februára (TASR) - Ruská ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová vo štvrtok oznámila, že ďalších šesť detí sa opäť zjednotilo so svojimi rodinami v Rusku a na Ukrajine. Poďakovala za to prvej dáme USA Melanii Trumpovej. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Trumpová napísala ešte v auguste minulého roka list ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Upozornila v ňom na utrpenie ukrajinských detí, ktoré vojna oddelila od rodičov a príbuzných. Ľvovová-Belovová sa v príspevku na sociálnej sieti Telegram poďakovala americkej prvej dáme za jej „neochvejnú oddanosť a aktívnu účasť na zjednocovaní detí s ich rodinami“.
Ukrajina od začiatku vojny obviňuje Rusko z únosu tisícov detí, ktoré sa tam snažia zbaviť ich ukrajinskej identity. Ruská strana to popiera a uvádza, že deti boli odvedené z bojových oblastí pre ich vlastnú bezpečnosť.
Na Ľvovovú-Belovovú a Putina vydal v marci 2023 zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie z nezákonného prevozu ukrajinských detí, čo prokuratúra klasifikuje ako vojnový zločin. Rusko neuznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu a obvinenia odmietlo.
Trumpová napísala ešte v auguste minulého roka list ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Upozornila v ňom na utrpenie ukrajinských detí, ktoré vojna oddelila od rodičov a príbuzných. Ľvovová-Belovová sa v príspevku na sociálnej sieti Telegram poďakovala americkej prvej dáme za jej „neochvejnú oddanosť a aktívnu účasť na zjednocovaní detí s ich rodinami“.
Ukrajina od začiatku vojny obviňuje Rusko z únosu tisícov detí, ktoré sa tam snažia zbaviť ich ukrajinskej identity. Ruská strana to popiera a uvádza, že deti boli odvedené z bojových oblastí pre ich vlastnú bezpečnosť.
Na Ľvovovú-Belovovú a Putina vydal v marci 2023 zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie z nezákonného prevozu ukrajinských detí, čo prokuratúra klasifikuje ako vojnový zločin. Rusko neuznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu a obvinenia odmietlo.