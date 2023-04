Ruská ombudsmanka pre deti vystúpila pred BR OSN, bojkotovali ju

New York 5. apríla (TASR) - Predstavitelia USA, Británie, Albánska a Malty opustili stredajšie rokovanie Bezpečnostnej rady (BR) OSN na protest proti vystúpeniu ruskej prezidentskej komisárky pre práva detí Marije Ľvovovej-Belovovej. Na ombudsmanku je vydaný zatykač Medzinárodného súdneho dvora (ICC) pre podozrenia z vojnových zločinov, pred BR OSN tak vystúpila prostredníctvom telemosta. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zasadnutie Bezpečnostnej rady zvolalo Rusko a jeho témou je "evakuácia detí z oblastí konfliktu". Británia a USA zablokovali prenos vystúpenia ruskej detskej ombudsmanky na webovej stránke OSN. Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová médiám vysvetlila, že nechceli dať Ľvovovej-Belovovej "medzinárodný priestor na šírenie dezinformácií a obhajoby svojich otrasných skutkov, ku ktorým dochádza na Ukrajine".



ICC v marci vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina aj Ľvovovú-Belovovú. Oboch viní z nezákonných deportácií detí a ďalších osôb z Ukrajiny do Ruska počas prebiehajúcej vojny. Podľa Moskvy sú tieto zatykače neprávoplatné, keďže Rusko nepodpísalo zmluvu o založení ICC.



Rusko sa netají, že na svoje územie priviezlo tisícky detí z Ukrajiny, avšak označuje to za humanitárny program pre siroty a opustené deti z oblastí konfliktu.



Podľa Ľvovovej-Belovovej prišlo do Ruska od začiatku konfliktu päť miliónov Ukrajincov vrátane 700.000 detí. Približne 2000 detí pochádzalo zo sirotincov a sprevádzali ich vraj vychovávatelia. Z týchto detí sa však údajne už 1300 vrátilo na Ukrajinu. Moskva podľa ruskej ombudsmanky koordinuje svoje kroky s medzinárodnými organizáciami, aby sa ukrajinské deti mohli vrátiť k svojim rodinám.



Britská diplomatka Asima Ghaziová-Bouillonová však Rusko obvinila, že ukrajinské deti zváža na svoje územie s cieľom "vymazať identitu a štátnosť Ukrajiny".