Ruská ombudsmanka: Rusko prijalo viac ako 700.000 ukrajinských detí

Moskva 1. augusta (TASR) - Od začiatku vojny bolo do Ruska odvezených viac ako 700.000 ukrajinských detí, uviedla v pondelok ruská detská ombudsmanka Marija Ľvovová-Belovová. TASR správu prevzala zo stanice CNN.



"Od februára 2022 prijala Ruská federácia približne 4,8 milióna obyvateľov Ukrajiny a (samozvaných) republík v Donbase, vrátane viac ako 700.000 detí," uviedla Ľvovová-Belovová vo zverejnenej správe. V nej sa uvádza, že väčšina detí prišla "so svojimi rodičmi alebo inými príbuznými".



Podľa dokumentu prišlo do Ruska zhruba 1500 detí zo sirotincov alebo takých, ktorí zostali bez rodičovskej starostlivosti, pričom 288 detí z okupovanej Doneckej oblasti bolo následne umiestnených do pestúnskych rodín v Rusku.



Rusko spustilo masívnu inváziu na Ukrajinu vlani vo februári. Moskva tvrdí, že z Ukrajiny na ruské územie priváža siroty a deti, ktoré zostali opustené v oblastiach bojov, čím im zaisťuje potrebnú ochranu. Podľa Kyjeva boli však mnohé deti nezákonne deportované, pričom Spojené štáty tvrdia, že tisícky detí boli z svojich domovov odvezené násilne.



Za nútené deportácie detí z okupovaných častí Ukrajiny vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci zatykač na Ľvovovú-Belovovú a ruského prezidenta Vladimira Putina.