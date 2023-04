Ruská ombudsmanka vystúpi na stretnutí BR OSN o deťoch na Ukrajine

New York 5. apríla (TASR) - Ruská ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová, na ktorú vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykač za vojnové zločiny, sa má v stredu zúčastniť prostredníctvom videohovoru na neformálnom stretnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rusko v apríli predsedá BR OSN a stredajšie stretnutie zorganizovalo s cieľom poskytnúť "objektívne informácie o situácii detí v zóne konfliktu" v Donbase na východe Ukrajiny a o opatreniach na evakuáciu detí pred nebezpečenstvom.



ICC so sídlom v Haagu vydal v marci na Ľvovovú-Belovovú a ruského prezidenta Vladimira Putina zatýkací rozkaz za deportácie detí z okupovaných častí Ukrajiny.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia nedávno uviedol, že stredajšie stretnutie bolo naplánované dávno predtým, ako ICC vydal svoje zatykače.



Ľvovová-Belovová odmietla zverejniť úplný zoznam detí dovezených do Ruska z Ukrajiny. V utorok však uviedla, že Moskva je pripravená poslať späť na Ukrajinu deti, ktorých rodiny o to požiadajú. Podľa správy jej úradu bolo od 29. marca znovu zjednotených s príbuznými na Ukrajine 16 detí.



Británia vyjadrila nesúhlas s vystúpením Ľvovovej-Belovovej na stretnutí BR OSN. "Ak chce vysvetľovať svoje konanie, môže tak urobiť v Haagu," uviedla Británia vo vyhlásení. Dodala, že jej delegácii sa podarilo zabrániť, aby stretnutie bolo vysielané na hlavnej webovej stránke OSN.