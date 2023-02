Ruská ombudsmanka žiada vyšetriť zaobchádzanie s odvedenými z Tatárska

Moskva 13. februára (TASR) - Ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová požiadala v pondelok náčelníka ruského generálneho štábu o preverenie informácií o zmobilizovaných mužov z ruskej Tatárskej republiky. Údajne boli vyslaní bojovať na Ukrajinu "v podstate bez zbraní". TASR o tom píše podľa správy stanice CNN.



Problematický videozáznam sa objavil na sociálnych sieťach. V ňom hovoria asi dve desiatky mužov v maskáčoch z Tatárska, že po príchode na Ukrajinu boli presunutí pod velenie samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a vyslaní na misiu bez akéhokoľvek vybavenia.



"Boli sme odovzdaní vedeniu DĽR. Miestne vedenie nezaujímame, vníma nás ako spotrebný materiál. Ich heslom je: bojujme do posledného vojaka a potom nám pošlú nových," hovorí vo videu jeden z mužov. "Keď sme prišli, rozdelili nás do rôznych jednotiek, zobrali nám všetko vybavenie a humanitárnu pomoc. Potom nás 5. februára poslali do útoku bez akejkoľvek prípravy," dodáva.



Ombudsmanka Moskaľkovová požiadala náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, ktorý je aj hlavným veliteľom "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine, aby tieto informácie preveril.



Ruská Rada pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudských práv - poradný orgán Kremľa podliehajúci prezidentovi Vladimirovi Putinovi - v pondelok informovala, že sa bude zaoberať prípadom zmobilizovaných vojakov zo Smolenskej oblasti, ktorí sa sťažovali na vojenské velenie.



Vojakov zo Smolenska okamžite po odvode poslali na frontovú líniu, kde zotrvali tri mesiace. Potom ich nakrátko vrátili do tyla a hneď poslali nazad na front. Neumožnili im, aby si "psychicky ani fyzicky oddýchli".



O ich sťažnosti informovala členka Rady Rada pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudských práv Eva Merkačevová. Situáciu prešetrí aj plánovaná inšpekcia. Merkačevová tiež vyzvala vojakov, ktorí zažili obdobné zaobchádzanie, aby sa na tento orgán obrátili.