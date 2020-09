Ruská operná speváčka Anna Netrebková leží v nemocnici s koronavírusom

Viedeň/Moskva 17. septembra (TASR) - Svetoznáma ruská operná speváčka Anna Netrebková sa nakazila koronavírusom a už päť dní leží v nemocnici so zápalom pľúc. Oznámila to vo štvrtok na svojom účte na Instagrame, uviedol spravodajský server kurier.at.



"Som už päť dní v nemocnici s kovidovým zápalom pľúc," napísala 48-ročná sopranistka, ktorá vyjadrila presvedčenie, že sa jej stav už čoskoro zlepší. Neuviedla pritom, kde je hospitalizovaná ani to, kde sa vírusom nakazila.



Priebeh koronavírusového ochorenia COVID-19 podľa Netrebkovej nie je také zlý, ako sa zvykne hovoriť. Podľa vlastných slov sa uchýlila do karantény okamžite, ako sa u nej prejavili symptómy ochorenia, aj keď mala spočiatku negatívne výsledky testov.



Netrebková zdôraznila, že po vypuknutí pandémie koronavírusu mala dve možnosti: buď sa báť nákazy a zostať doma, alebo podľa možnosti normálne pracovať, cestovať a žiť s rizikom, že môže ochorieť. Vybrala si druhú z možností a nič neľutujem.



Napísala tiež, že viac ako zo samotného vírusu je unavená z testovania, karantény a zastrašovania ľudí. Speváčka v posledných mesiacoch kritizovala zavádzanie prísnych epidemiologických opatrení.



V nemocnici tak zrejme operná diva strávi aj svoje 49. narodeniny, ktoré oslavuje 18. septembra. Protilátky na koronavírus boli zistené aj u jej manžela, taktiež operného speváka Jusifa Ejvazova, ktorý však ochorenie už prekonal a nie je infekčný.



Anna Netrebková sa mala v tomto období podieľať na produkcii opery Don Carlos v moskovskom Veľkom divadle. Koncom augusta vystúpila na hudobných slávnostiach v rakúskom Salzburgu.