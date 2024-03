Ruská opozícia ostro kritizuje Putinove sľuby v oblasti bezpečnosti

Varšava/Moskva 25. marca (TASR) - Ruská opozícia kritizovala v nedeľu po útokoch na moskovskú koncertnú sálu sľuby tamojšieho prezidenta Vladimira Putina v oblasti bezpečnosti a označila ich za nedodržané, píše TASR podľa agentúry AFP.



Opozícia v tejto súvislosti podotkla, že ruské tajné služby sú príliš zamestnané naháňaním kritikov Kremľa, miesto aby sa sústredili na aktuálne bezpečnostné hrozby.



Piatkový útok na koncertnú sálu Crocus City Hall v Moskve je najkrvavejším v Rusku za posledné dve desaťročia a vyvolal otázky, ako je možné, že vplyvný bezpečnostný aparát krajiny ho nedokázal zmariť - napriek tomu, že niektoré západné krajiny dokonca len dva týždne pred atentátom vydali verejné i súkromné bezpečnostné varovania, uvádza AFP.



"Čo je zarážajúce, je katastrofálna nekompetentnosť našich bezpečnostných služieb," podotkol Ivan Ždanov, blízky spolupracovník zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Práve pre Putina, bývalého sovietskeho agenta a niekdajšieho šéfa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), by mohli byť obvinenia zo zlyhania tajných služieb obzvlášť nepríjemné, píše AFP.



"Desaťročia sme počúvali, že obmedzovanie našich práv je nevyhnutné v záujme bezpečnosti," napísal Ždanov na platforme Telegram.



"Teroristické útoky sa však neskončili, a FSB je zaneprázdnená všetkým možným okrem toho, za čo je priamo zodpovedná - zabíjaním svojich politických oponentov, špehovaním občanov a trestným stíhaním ľudí, ktorí sú proti vojne (na Ukrajine)," dodal.



Piatkový útok v Moskve, ku ktorému sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), si vyžiadal viac než 130 obetí na životoch. Očakáva sa, že počet obetí môže ešte stúpnuť. Ruskí predstavitelia doposiaľ prevzatie zodpovednosti za útok Islamským štátom nekomentovali.



Spojené štáty vydali prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Moskve varovanie pred možným teroristickým útokom na väčších zhromaždeniach v ruskej metropole ešte dva týždne pred atentátom. Len tri dni pred útokom počas schôdzky so šéfmi FSB Putin označil toto varovanie za "provokatívne" a "vyslovene vydieračské, zamerané na podnecovanie a destabilizáciu našej spoločnosti".



Pri ocenení protiteroristických aktivít FSB Putin zároveň zdôraznil, že jej najdôležitejšie úsilie súvisí so "špeciálnou vojenskou operáciou", čo je termín, ktorý Rusko používa na svoju inváziu na Ukrajinu, a s pátraním po proukrajinských sabotážnych skupinách.



Po útoku na Crocus City Hall Putinovi kritici uviedli, že ním vedená transformácia ruských bezpečnostných služieb na agentúry určené na ich špehovanie a obťažovanie vystavila Rusko skutočným útokom, dodáva AFP.