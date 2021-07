Ruská opozícia žiada zrušenie volebnej registrácie šéfa Dumy Volodina

Moskva 26. júla (TASR) - Kolegyňa ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, Ľubov Soboľová, žiada Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK) o zrušenie registrácie predsedu dolnej komory parlamentu Viačeslava Volodina v nadchádzajúcich voľbách do Štátnej dumy.



Podľa spravodajského webu Meduza.io o tom Soboľová informovala na svojom konte na sociálnej sieti Telegram.



Navaľného spolupracovníčka viní Volodina z porušenia zákona o voľbách poslancov Štátnej dumy, ktorý registrovaným kandidátom zakazuje využívať výhody ich úradného postavenia - vrátane bezplatného využívania verejnej dopravy - na aktivity súvisiace s predvolebnou agitáciou.



Volodin podľa Soboľovej po zaregistrovaní za kandidáta volieb do Štátnej dumy, k čomu došlo 11. júla, absolvoval už najmenej tri spiatočné lety do mesta Saratov, za ktorý vo voľbách kandiduje. Volodin na svojich cestách využil služby špeciálneho leteckého útvaru Rossija, ktorý je podriadený kancelárii ruského prezidenta.



Vo svojom vyhlásení Soboľová apelovala na predsedníčku ÚVK Ellu Pamfilovovú, ktorá podľa nej "rada hovorí, ako dôsledne dodržiava literu zákona" a ako "čestne a legitímne sa konajú naše voľby", aby zrušila registráciu Volodina ako kandidáta volieb do Štátnej dumy.



Soboľová tiež pripomenula, že pokiaľ ide o nezávislých kandidátov, ÚVK bez uvedenia dôvodu znemožuje ich účasť na voľbách, ale "vždy si zakrýva oči pred porušovaním zákona zo strany predstaviteľov vládnej moci".



Navaľným založená nadácia Fond boja proti korupcii (FBK) minulý týždeň zverejnila výsledky svojho investigatívneho vyšetrovania, podľa ktorého Volodin pravidelne lieta do Saratovskej oblasti lietadlom Falcon 7X s nápisom Rossija a ruskou vlajkou. Takéto lietadlá prepravujú najvyššie postavené osoby štátu a sú podriadené kancelárii ruského prezidenta.



Saratovský spravodajský web FreeNews-Volga informoval o Volodinových letoch falconom do Saratova už vlani.



Bez uvedenia zdrojov tento web napísal, že Volodin si toto lietadlo prenajímal. Podľa FBK stojí prenájom lietadla Falcon 7X na let z Moskvy do Saratova 18.000 eur.



Navaľného nadácia zistila, že Volodin za posledný rok letel do Saratova a späť najmenej 50-krát.



FBK vo svojom materiáli okrem toho upozornil na obchodné štruktúry a nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo je spájané s Volodinom a jeho príbuznými.



Vo svojom materiáli FBK tvrdí, že Volodinova údajná manželka Jana Poľakinová kúpila niekoľko bytov v Moskve, ako aj kaštieľ v Moskovskej oblasti.



Jej otec spolu s Volodinovou matkou v dôchodkovom veku zasa vlastnia spoločnosť Invest Holding, ktorá je spolu so svojou dcérskou spoločnosťou Invest Plus vlastníkom rezidenčných a komerčných nehnuteľností v Moskve a Saratove.



Spoločnosti Invest Holding a Poľakinovej otec majú ešte dve ďalšie spoločnosti, ktoré dostali výhradné právo na pozemky moskovskej továrne na spracovanie tukov. Na týchto pozemkoch nateraz stoja bytové domy.



Spravodajský web Obščaja gazeta pred časom napísal, že Volodin začal v roku 2013 nosiť obrúčku a v tom istom roku sa mu aj narodilo dieťa. Vo svojom oficiálnom daňovom a majetkovom priznaní však manželku nikdy neuviedol.



Navaľného tím už dávnejšie zistil, že okrem nehnuteľností a firiem Poľakovová vlastní aj autá Infiniti, Cadilac Escalade Porsche Cayenne. Celková hodnota jej majetku sa odhaduje na 700 miliónov rubľov (8,03 milióna eur).