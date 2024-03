Ruská polícia legitimuje ľudí, ktorí sa lúčia s Navaľným

Moskva/Londýn/Praha 1. marca (TASR) - Pred chrámom vo štvrti Marjino na juhovýchode Moskvy, kde sa v piatok bude konať cirkevný obrad za zosnulého politika Alexeja Navaľného, sa zhromaždili stovky ľudí. "Nemohli sme neprísť," hovorí väčšina z nich podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová pre britskú stanicu BBC uviedla, že Navaľného príbuzným v piatok dopoludnia vydali z márnice telo na obrady a pochovanie. Stalo sa tak však neskôr, ako bolo dohodnuté. Samotný prevoz rakvy k chrámu potrvá asi hodinu.



Okolo chrámu zasväteného ikone Bohorodičky Zmierni môj žiaľ sú zátarasy a hliadkuje tam polícia vrátane jazdnej. V blízkosti sú odstavené policajné dodávky, ktorými zvyknú prevážať zadržaných.



Polícia hliadkuje aj na najbližšej stanici metra a legitimuje ľudí, ktorí z nej vychádzajú s kvetmi. Od stanice metra k chrámu vedie koridor z policajných zátarás. V oblasti boli údajne vypnuté aj mobilné internetové služby, informovala agentúra AFP.



Podľa britskej televízie Sky News sa neočakáva, že na omši a pohrebe sa zúčastní aj Navaľného manželka Julija, ktorá je mimo krajiny a pre ktorú by to mohlo byť aj "príliš nebezpečné", keďže chce pokračovať v politickej práci svojho manžela.



Dmitrij Moskovskij, PR koordinátor Ruskej demokratickej spoločnosti (RDS), ktorá organizovala protesty po smrti Navaľného, pre britskú televíziu Sky News uviedol, že polícia by mohla obmedziť účasť ľudí na obrade v chráme. Pripustil dokonca, že matka Alexeja Navaľného by mohla byť jedinou osobou, ktorej prítomnosť v chráme polícia povolí.



Riaditeľ Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov, ktorý tiež pôsobí v exile, však takýto variant vylúčil.