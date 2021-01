Ruská polícia plánuje potlačiť protesty na podporu Navaľného

Prečítajte si aj: Pred sobotňajšími protestmi zadržali päť Navaľného kolegov



Na archívnej snímke ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj (druhý sprava) počas policajne eskorty pri odchode z policajnej stanice po súdnom vypočutí v meste Chimki pri Moskve 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 22. januára (TASR) - Polícia v ruskej metropole Moskva v piatok varovala obyvateľov pred účasťou na sobotňajších plánovaných demonštráciách na podporu opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý sa od minulej nedele nachádza vo väzbe v Rusku. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie moskovskej polície.píše sa vo vyhlásení moskovskej polície.Dva dni pred plánovanými protestmi zadržali päť Navaľného kolegov, medzi nimi aj jeho hovorkyňu Kiru Jarmyšovú či právničku ním založenej protikorupčnej nadácie Ľubov Soboľovú, informovali v piatok agentúra AFP a britský denník The Guardian.Ruské úrady ešte vo štvrtok varovali tamojšie sociálne siete, aby zastavili šírenie príspevkov, ktoré nabádajú maloletých k účasti na plánovaných sobotňajších protestoch na podporu Navaľného. Tie by sa podľa britského denníka mali konať v 65 ruských mestách.Roskomnadzor - ruský orgán pre dozor nad médiami - v stredu večer požiadal sociálnu sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok a najväčšiu ruskú sociálnu sieť VKontakte, aby zabránili šíreniu informácií, ktoré by mohli viesť maloletých k páchaniu nelegálnych činností a ohroziť tak ich život a zdravie. Za neuposlúchnutie nariadení im hrozí pokuta do výšky štyroch miliónov ruských rubľov (zhruba 44.000 eur), pripomína The Guardian.Popredný kritik Kremľa Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu a terapiu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok.Zadržali ho krátko po pristátí na moskovskom letisku Šeremeťjevo. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu, ktorý dostal v prípade Yves Rocher. Nasledujúci deň, 18. januára, ho súd vzal do väzby na 30 dní, teda do 15. februára.