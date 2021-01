Ruská polícia podnikla prehliadky v bytoch Navaľného priaznivcov

Na archívnej snímke ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v Moskve 27. decembra 2017. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj ( zelená bunda) a jeho manželka Julija počas pasovej kontroly na moskovskom letisku Šeremeťjevo v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 28. januára (TASR) - Ruské vyšetrovacie orgány podnikli vo štvrtok večer ďalšie prehliadky v bytoch, kde bývajú prívrženci väzneného vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného.Podľa spravodajského portálu Meduza.io prišli prehľadať byt, kde je hlásený poslanec moskovskej mestskej Dumy Konstantin Jankauskas, a byt jeho starých rodičov. Jankauskas to oznámil na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.V rozhovore pre portál Novaja gazeta Jankauskas naznačil, že jeho vyšetrovanie súvisí s kauzou porušenia sanitárnych a epidemiologických noriem, ku ktorému podľa úradov došlo 23. januára na zhromaždeniach organizovaných opozíciou.Polícia okrem toho urobila prehliadku v byte moskovskej poslankyne Ľusje Štajnovej, uviedol pre portál MBH Media právnik Mansur Giľmanov. Spresnil, že Štajnovú kvôli prehliadke dočasne prepustili z vyšetrovacej väznice, kam ju previezli po odsúdení na desať dní väzenia pre účasť na opozičnom zhromaždení konanom v Moskve 23. januára.Zadržaný a predvedený na výsluch bol vo štvrtok večer aj Roman Tregubov, koordinátor Navaľného štábu v Nižnom Novgorode. Aj Tregubova vyšetrujú pre podozrenie z porušenia hygienických a epidemiologických pravidiel.Z rovnakého dôvodu - pre porušenie pravidiel karantény na zhromaždeniach z 23. januára - boli vo štvrtok na 48 hodín do väzby vzatí Navaľného brat Oleg, právnička Ľubov Soboľová a členka skupiny Pussy Riot Marija Aľochinová.Súd v Moskve vo štvrtok večer rozhodol, že na päť dní bude do väzby vzatý aj Alexej Molokojedov, právnik Navaľného nadácie Fond pre boj s korupciou (FBK). Toho súd uznal za vinného z kladenia odporu polícii počas zhromaždenia Navaľného priaznivcov na moskovskom letisku Vnukovo.Policajné prehliadky sa v noci na štvrtok a vo štvrtok uskutočnili na najmenej 18 adresách, kde žijú Navaľného priaznivci. Polícia prehľadala aj byt manželov Navaľných, jeho hovorkyne Kiry Jarmyšovej, ako aj priestory redakcie, kde vznikajú videoprojekty Navaľnyj Live vysielané na YouTube.Okrem toho súd v Moskve vo štvrtok zamietol Navaľného odvolanie proti jeho vzatiu do vyšetrovacej väzby. Jeho právnik uviedol, že Navaľnyj tento verdikt očakával a mieni sa proti nemu odvolať, a to aj na Európskom súde pre ľudské práva.Navaľnyj sa nachádza vo väzbe od 18. januára a má v nej zostať do 15. februára. Do Ruska sa vrátil 17. januára z Nemecka po tom, čo tam ukončil liečbu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o vraždu z vlaňajšieho augusta Navaľnyj už od začiatku obviňuje ruské vedenie, Kremeľ však toto tvrdenie odmieta.Navaľného zadržanie krátko po pristátí na moskovskom letisku Šeremetievo Federálna služba pre výkon trestu (FSIN). Svoj zákrok zdôvodnila tým, že Navaľnyj bol na medzinárodnom zozname hľadaných osôb pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu.