Ruská polícia prehľadala Navaľného byt

Moskva 27. januára (TASR) - Ruská polícia v stredu prehľadala moskovský byt opozičného politika Alexeja Navaľného. Domová prehliadka súvisí s vyšetrovaním možného porušenia "hygienických a epidemiologických nariadení," priblížil na Twitteri Navaľného spolupracovník Ivan Ždanov, píše agentúra AFP.



Ždanov tiež informoval o policajnej prehliadke v kancelárii Navaľného protikorupčnej nadácie a v ďalšom moskovskom byte, v ktorom sa v tom čase nachádzala Navaľného manželka.



Ruské ministerstvo vnútra v stredu informovalo o začatí vyšetrovania pre podozrenia zo spáchania trestného činu porušenia epidemiologických opatrení počas sobotňajšieho masového protestu v Moskve na podporu Navaľného.



Hovorkyňa ministerstva Irina Volková vyhlásila, že organizátori a účastníci protestu vytvorili podmienky pre hromadné šírenie koronavírusu, čím ohrozili zdravie verejnosti.



Ruské úrady zároveň v stredu oznámili, že tamojšie sociálne siete budú musieť zaplatiť pokutu za nezmazanie príspevkov, ktoré nabádali mladých ľudí na účasť na minulotýždňových nepovolených protestoch.



Nariadenie sa týka sociálnych sietí vrátane Facebooku, Instagramu, Twitteru, Youtube a platformy na zdieľanie krátkych videí TikTok. Pokuty sa budú pohybovať v rozmedzí 800.000 až štyri milióny rubľov (zhruba 8700 až 44.000 eur), píše sa vo vyhlásení Roskomnadzoru - ruského orgánu pre dozor nad médiami.



Cez víkend sa demonštrácií v desiatkach ruských miest zúčastnili desaťtisíce ľudí, ktorí požadovali prepustenie väzneného Navaľného. Celkovo polícia zadržala takmer 4000 účastníkov, píše AFP s odvolaním sa na informácie nezávislých pozorovateľov.



Navaľného spolupracovníci ohlásili ďalšiu sériu protestov aj na nadchádzajúci víkend.



Alexej Navaľnyj sa v súčasnosti nachádza vo väzbe, kde má zostať do 15. februára. Do Ruska sa vrátil 17. januára z Nemecka po tom, čo tam ukončil liečbu a terapiu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o vraždu vlani z augusta Navaľnyj už od začiatku obviňuje ruskú vládu, tá však toto tvrdenie odmieta.



Zadržali ho krátko po pristátí na moskovskom letisku Šeremeťjevo. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu, ktorý dostal v prípade Yves Rocher.