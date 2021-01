Ruská polícia pri domovej prehliadke zadržala Navaľného brata

Moskva 27. januára (TASR) - Ruská polícia v stredu prehľadala moskovský byt opozičného politika Alexeja Navaľného a počas prehliadky zadržala jeho brata Olega. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia okrem bytu prehľadala aj kanceláriu Navaľného protikorupčnej nadácie, štúdio, kde vznikajú jeho videá a online prenosy, ako aj ďalší moskovský byt, v ktorom sa v tom čase nachádzala Navaľného manželka Julija. Tá novinárom televíznej stanice Dožď z okna domu povedala, že policajti nevpustili do bytu jej právneho zástupcu.



Polícia sa k prehliadkam dosiaľ nevyjadrila. Navaľného tím však informoval, že súviseli s údajným porušením epidemiologických predpisov, ku ktorým malo dôjsť počas sobotňajšieho masového protestu v Moskve na podporu Navaľného.



Podľa Navaľného spolupracovníkov je však "skutočným dôvodom" domových prehliadok "Putinov šialený strach".



Cez víkend sa na demonštráciách v desiatkach ruských miest zúčastnili desaťtisíce ľudí, ktorí požadovali prepustenie väzneného Navaľného. Celkovo polícia zadržala takmer 4000 účastníkov, píše AFP s odvolaním sa na informácie nezávislých pozorovateľov.



Alexej Navaľnyj sa v súčasnosti nachádza vo väzbe, kde má zostať do 15. februára. Do Ruska sa vrátil 17. januára z Nemecka po tom, čo tam ukončil liečbu a terapiu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o vraždu vlani z augusta Navaľnyj už od začiatku obviňuje ruskú vládu, tá však toto tvrdenie odmieta.



Zadržali ho krátko po pristátí na moskovskom letisku Šeremeťjevo. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu, ktorý dostal v prípade Yves Rocher.