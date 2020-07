Ruská polícia robila prehliadky v bytoch kritikov Kremľa

Moskva 9. júla (TASR) - Ruskí policajní vyšetrovatelia urobili vo štvrtok prehliadky v bytoch viacerých kritikov politiky Kremľa, ktorí vyzývajú svojich priaznivcov na protesty proti zotrvaniu prezidenta Vladimira Putina pri moci až do roku 2036, ako mu to umožňujú najnovšie schválené zmeny v ruskej ústave.



Policajná prehliadka sa podľa agentúry AFP uskutočnila u poslankyne moskovskej mestskej Dumy Julije Gaľaminovej, ktorá vlani v lete v Moskve pomáhala organizovať masové opozičné protesty. Najnovšie Gaľaminová vyzvala prívržencov opozície, aby na budúcu stredu vyšli do ulíc a protestovali proti ústavným zmenám iniciovaným Putinom.



Policajti vo štvrtok prehľadali aj domy a byty aktivistov hnutia Otvorené Rusko, ktoré založil Putinov kritik a bývalý ropný magnát Michail Chodorkovskij.



Razia sa konala aj v sídle mediálnej spoločnosti MBCh Media, ktorú tiež založil Chodorkovskij.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) najnovšie aktivity polície voči opozícii nekomentoval.



Oficiálny dôvod prehliadok tak nie je známy. Marina Litvinovičová, aktivistka opozičnej kampane NET (NIE), spája tieto prehliadky s plánmi opozície na zorganizovanie protestu proti zmenám v ústave, o ktorých ruskí voliči hlasovali na prelome júna a júla a odobrili ich. Kremeľ výsledok tohto celoštátneho hlasovania označil za triumf.



Agentúra AFP dodala, že moskovská radnica v stredu zamietla žiadosť o povolenie protestného pochodu ulicami Moskvy, pričom svoje rozhodnutie zdôvodnila stále platnými obmedzeniami súvisiacimi s epidémiou koronavírusu.



Otvorené Rusko zasa uviedlo, že policajné prehliadky súvisia s kauzou ropnej ťažobnej spoločnosti Jukos ťahajúcou sa od roku 2003.



Chodorkovskij bol prezidentom spoločnosti Jukos, ktorá bola podľa jeho názoru z politických dôvodov zlikvidovaná a rozpredaná.



Časť opozície však kauzu Jukos ako príčinu policajných prehliadok odmietla, pričom uviedla, že jedna z dotknutých aktivistiek bola v roku 2003 ešte neplnoletá.



Podľa vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného sú bytové prehliadky novou formou zastrašovania opozície.



"Je to pokus demoralizovať tých, ktorí sú proti Putinovi, a verejne potrestať tých, ktorí viedli kampaň proti Putinovým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom do ústavy", uviedol Navaľnyj.



Organizácia Golos (Hlas), ktorá v Rusku monitoruje predvolebné kampane a voľby, označila nedávne celoštátne hlasovanie za kontroverzné a "bezprecedentné", pokiaľ ide o prípady porušenia zákona. Uviedla tiež, že sa do dejín zapíše ako útok na suverenitu národa.