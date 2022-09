Ruská polícia urobila prehliadky v bytoch novinárov

Moskva 9. septembra (TASR) – Príslušníci polície vo štvrtok na rôznych miestach Ruska prehľadali byty niekoľkých novinárov. Podľa ruských médií tieto razie môžu súvisieť s bývalým poslancom Iľjom Ponomariovom, ktorý odišiel z Ruska do exilu a v súčasnosti žije na Ukrajine. Informovalo o tom Rádio Sloboda (RFE/RL).



Po tom, čo Rusko 24. februára spustilo inváziu na Ukrajinu, sa Ponomariov pripojil k jednotkám ukrajinskej územnej obrany a na platformách YouTube a Telegram vytvoril dva kanály – Februárové ráno (Utro fevraľa) a Ruský partizán (Rospartizan), ktorých prostredníctvom vyzýva ruských občanov, aby boli aktívni a postavili sa na odpor vláde.



Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) začal Ponomariovovo konanie preverovať a v neprítomnosti ho obvinil z diskreditácie ruských ozbrojených síl.



Tlačová agentúra RIA Novosti podľa RFE/RL s odvolaním sa na policajné zdroje uviedla, že polícia prehľadala domy administrátorov Ponomariovových kanálov na YouTube a Telegrame. Ide o ľudí, ktorí žijú v Jekaterinburgu, Ťumeni či Rostove na Done alebo v Moskovskej a Orlovskej oblasti.



Iný policajný zdroj informoval, že v Moskve sa uskutočnili domové prehliadky u moderátorov youtubového kanála patriaceho légii Sloboda Rusku, ktoré sú údajne prepojené s ukrajinskými nacionalistami. Policajní vyšetrovatelia sa domnievajú, že Ponomariov tejto légii radil a poskytoval konzultácie.



V súčasnosti 47-ročný Ponomariov bol jediným poslancom dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, ktorý v roku 2014 hlasoval proti ruskej anexii Krymu. Následne utiekol z Ruska do USA a neskôr sa presťahoval na Ukrajinu, kde odvtedy žije.