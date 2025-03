Ruská polícia zadržala miliardára Vadima Moškoviča

Moskva 26. marca (TASR) - Ruská polícia v stredu zadržala miliardára Vadima Moškoviča, zakladateľa jednej z najväčších poľnohospodárskych spoločností Rusagro. Obvinený je z podvodu. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na ruské médiá, píše TASR.



Okrem 57-ročného Moškoviča polícia zadržala aj bývalého generálneho riaditeľa Rusagra Maxima Basova a vypočula súčasného šéfa podniku Timura Lipatova. Vykonala tiež razie vo viacerých kanceláriách spoločnosti.



Spoločnosť Rusagro vo vyhlásení potvrdila, že niekoľko jej kancelárií bolo prehľadaných, ale vyšetrovanie nesúvisí s jej „súčasnými aktivitami“. Všetky činnosti podľa vyhlásenia pokračujú a spoločnosť aj naďalej plní svoje záväzky. „Sme presvedčení o transparentnosti našej práce a očakávame, že postupy budú ukončené čo najskôr,“ píše sa v stanovisku.



Moškovič Rusagro založil v roku 2004. V rokoch 2006 až 2014 bol aj členom hornej komory ruského parlamentu. Po uvalení západných sankcií Moškovič v roku 2022 odstúpil z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti a znížil svoj vlatnícky podiel pod 50 percent. V októbri toho istého roka naňho uvalila sankcie Európska únia.



Rusagro je popredným ruským výrobcom cukru, mäsa, oleja a tukových výrobkov a patrí medzi piatich najväčších vlastníkov pôdy v Rusku. Nedávno oznámilo plány na vývoz obilia do východnej Afriky. Ruská vláda Rusagro minulý rok zaradila na zoznam „hospodársky významných podnikov“ pre hospodársku suverenitu a bezpečnosť Ruska.



Reuters pripomína, že vyšetrovanie spoločnosti sa začalo v období, keď Moskva čoraz častejšie konfiškuje majetok domácich spoločností.



Súdy začiatkom roka rozhodli, že moskovské letisko Domodedovo, jedna z najväčších spoločností obchodujúcich s obilninami Rodnie Polya a 16 strategických skladov spoločnosti Raven Russia musia byť pre väzby so zahraničím odovzdané do správy štátnych orgánov.