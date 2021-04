Ruská polícia zadržala Navaľného spolupracovníkov a aktivistov

Moskva 21. apríla (TASR) - Ruská polícia v stredu prehľadala kancelárie uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného v Petrohrade a zadržala jeho hlavnú spolupracovníčku Ľubov Soboľovú a hovorkyňu Kiru Jarmišovú. Polícia tak urobila pred celoruskými demonštráciami proti jeho väzneniu a za jeho záchranu. Informovali o tom Navaľného spojenci, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Ranné policajné zásahy prišli pred protestmi plánovanými vo vyše 100 mestách po celom Rusku na stredu večer, kde chcú ľudia vyjadriť podporu tomuto opozičnému politikovi, ktorý drží protestnú hladovku. Sťažuje sa totiž na nedostatočnú liečbu a lekársku starostlivosť vo väznici.



"Razie sa uskutočňovali od samého rána," napísal Navaľného tím na Twitteri. "Prišli do kancelárie kameramana, niekoľkých dobrovoľníkov a aktivistov."



Soboľovej právnik Vladimir Voronin na Twitteri uviedol, že polícia ju vytiahla z taxíka. "Podľa jej slov ju zadržalo mnoho príslušníkov v uniformách," dodal právnik. Neskôr oznámil, že Soboľovú odviedli k policajnej stanici, ale držali ju v policajnom aute.



Jarmišová svojmu právnikovi napísala, že ju "práve zadržali pri vchode do jej budovy".



Nezávislá monitorovacia a ľudskoprávna organizácia OVD-Info v stredu vyhlásila, že polícia podnikla razie a zadržala aktivistov v najmenej 20 veľkých mestách po celej krajine.



Policajné zásahy sa uskutočnili tiež pred výročným prejavom o stave štátu, s ktorým ruský prezident Vladimir Putin v stredu vystúpil v parlamente.



Polícia vydala varovania pred zapojením sa do stredajších zhromaždení na podporu Navaľného s tým, že pôjde o nezákonné, nepovolené zhromaždenia.



Počas demonštrácií na podporu kritika Kremľa koncom januára a začiatkom februára zadržali viac ako 10.000 ľudí.



Opozičného politika zatkli v januári hneď po príchode do Ruska z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov liečil a zotavoval po takmer smrteľnej otrave nervovoparalytickou látkou.



Navaľnyj si odpykáva dva a pol roka v trestaneckej kolónii za porušenie pravidiel podmienečného trestu, ktorý dostal za spreneveru. Navaľnyj vyhlasuje, že ide o politicky motivovanú kauzu.