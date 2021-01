Ruská polícia zadržala niekoľko Navaľného spolupracovníkov

Moskva 28. januára (TASR) - Niekoľko spolupracovníkov ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zadržali vo štvrtok nadránom po tom, čo ich byty a kancelárie prehľadala polícia. Informovala o tom agentúra AFP.



Navaľného spolupracovníci naznačili, že domové prehliadky súvisia s vyšetrovaním podozrení zo spáchania trestného činu porušenia epidemiologických opatrení počas sobotňajšieho masového protestu v Moskve na podporu Navaľného. O začatí vyšetrovania informovalo v stredu ruské ministerstvo vnútra.



K policajným raziám došlo v čase, keď opozícia zvolala na nedeľu ďalšie demonštrácie.



Šéf Navaľného nadácie Fond pre boj proti korupcii (FBK) Ivan Ždanov uviedol, že polícia zadržala na 48 hodín opozičnú političku Ľubov Soboľovú a Navaľného brata Olega.



Polícia v stredu prehľadala aj moskovský byt Navaľného, kanceláriu FBK, štúdio, kde vznikajú jeho videá a online prenosy, ako aj ďalší moskovský byt, v ktorom sa v tom čase nachádzala Navaľného manželka Julija. Polícia dorazila tiež do domu Navaľného lekárky Anastasie Vasilievovej, ktorú takisto vzali na 48 hodín do väzby.



Podľa spravodajského webu Mediazona, ktorý sa zameriava na zadržiavanie členov opozície, polícia v stredu vykonala najmenej 18 domových prehliadok.



Navaľnyj sa v súčasnosti nachádza vo väzbe, kde má zostať do 15. februára. Do Ruska sa vrátil 17. januára z Nemecka po tom, čo tam ukončil liečbu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o vraždu z vlaňajšieho augusta Navaľnyj obviňuje ruskú vládu, tá však toto tvrdenie odmieta.



Zadržali ho krátko po pristátí na moskovskom letisku Šeremetievo, čo Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname osôb hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu.