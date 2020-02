Ruská polícia zakročila proti filmovaniu videoklipu skupiny Pussy Riot

Moskva 11. februára (TASR) - Polícia v ruskom meste Petrohrad po druhý deň za sebou prerušila nakrúcanie hudobného videa protikremeľskej punkovej skupiny Pussy Riot. Počas pondelkovej foto-session v štúdiu bolo zatknutých 13 osôb vrátane frontmanky Nadeždy Tolokonnikovovej, informovala v utorok stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na tvít jej bývalého partnera Piotra Verzilova.



Skupina sa pokúšala nakrútiť videoklip k piesni, ktorej názov možno voľne preložiť ako "Nahnevaný" či "Podráždený". Podľa Tolokonnikovovej polícia ako dôvod zásahu uviedla únik oxidu uhoľnatého v priestoroch štúdia.



Polícia deň predtým prerušila filmovanie videoklipu v štúdiu spoločnosti Lenfiľm v Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste. Úrady vtedy ako dôvod zákroku uviedli "extrémizmus a propagandu homosexuálov", tvrdí frontmanka skupiny.



Tolokonnikovová sa spolu s ďalšími členkami skupiny Marijou Aľochinovou a Jekaterinou Samucevičovou dostali do povedomia širokej verejnosti začiatkom roka 2012 po tom, ako ich obvinili z "chuligánstva motivovaného náboženskou nenávisťou".



Ženy vtedy vtrhli do moskovského Chrámu Krista Spasiteľa a predviedli "punkovú modlitbu" proti vtedajšiemu ruskému premiérovi Vladimirovi Putinovi, ktorý viedol kampaň za svoje opätovné zvolenie do prezidentského úradu.



Trojicu odsúdili v auguste 2012 na dva roky v trestaneckej kolónii. Krátko pred vypršaním trestu v decembri 2013 ich prepustili na základe amnestie vydanej Putinom, ktorý sa medzitým stal opäť hlavou štátu. Členky Pussy Riot tento krok označili za Putinovu snahu vylepšiť si imidž pred nadchádzajúcimi zimnými olympijskými hrami v ruskom Soči.