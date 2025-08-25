< sekcia Zahraničie
Ruská polícia zatkla zástupcu gubernátora Kurskej oblasti
Zamestnanci ruského ministerstva vnútra a tajnej služby FSB zatkli v júli pre obvinenie zo sprenevery zástupcu gubernátora pohraničnej Brianskej oblasti Nikolaja Simonenka.
Autor TASR
Moskva 25. augusta (TASR) - Ruská polícia v pondelok zadržala zástupcu gubernátora Kurskej oblasti Vladimira Bazarova, ktorý je podozrivý zo sprenevery finančných prostriedkov určených na výstavbu hraničných opevnení. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
O zadržaní Bazarova informoval na platforme Telegram Alexandr Chinštejn, gubernátor Kurskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Dodal, že „predošlé úspechy nesmú a nebudú slúžiť ako povolenie porušovať zákon“.
Bazarov bol v minulosti zástupcom gubernátora Belgorodskej oblasti. Práve s činnosťou v úrade súvisí podľa Chinštejna zadržanie tohto predstaviteľa. „Predbežne sa prípad týka výstavby obranných opevnení,“ objasnil gubernátor Kurskej oblasti.
Ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním na zdroj z bezpečnostných zložiek uviedla, že Bazarova vyšetrujú pre spreneveru miliardy rubľov (viac ako 10,6 milióna eur).
Reuters dodáva, že Rusko vyšetrovalo niekoľko predstaviteľov, odkedy v auguste minulého roka ukrajinské jednotky nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a obsadili tam časti územia.
Ruský prezident Vladimir Putin v júli odvolal bývalého gubernátora Kurskej oblasti Romana Starovojta z funkcie ministra dopravy. Len niekoľko hodín po tom ho našli mŕtveho. Reuters v tom čase uviedol, že Starovojt bol zapletený do údajnej sprenevery finančných prostriedkov určených na opevnenie ruskej hranice s Ukrajinou v Kurskej oblasti.
Zamestnanci ruského ministerstva vnútra a tajnej služby FSB zatkli v júli pre obvinenie zo sprenevery zástupcu gubernátora pohraničnej Brianskej oblasti Nikolaja Simonenka. V apríli zatkli za údajnú spreneveru bývalého gubernátora Kurskej oblasti Alexeja Smirnova a jeho zástupcu, pričom aj tento prípad sa týkal opevnení.
