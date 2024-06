Ruská ponorka a bojové lode priplávali na Kubu

Havana 12. júna (TASR) - Ruská jadrová ponorka a niekoľko lodí vojnového námorníctva vplávalo v stredu do havanského prístavu. Ostať tam majú do 17. júna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prvá do prístavu vplávala tankovacia loď Akademik Pašin s remorkérom Nikolaj Čiker. Neskôr dorazila aj fregata triedy Admirál Gorškov a napokon ponorka na jadrový pohon Kazaň. Žiadne z týchto plavidiel nemalo na palube jadrové zbrane, čo potvrdili aj Spojené štáty. Nemenovaný predstaviteľ Washingtonu poznamenal, že prítomnosť ruských plavidiel na Kube nepredstavuje žiadnu hrozbu pre USA.



Podľa ruského ministerstva obrany toto zoskupenie predtým vykonalo cvičenie s použitím presných rakiet v Atlantickom oceáne.



Kuba minulý týždeň ozrejmila, že návšteva ruských plavidiel je súčasťou bežnej praxe, ktorú má Havana so spriatelenými krajinami.



Havana leží iba približne 160 kilometrov od americkej námornej základne Key West na Florida. "Návšteva ruských lodí je spôsob, akým ruský prezident Vladimir Putin pripomína Západu, že Moskva dokáže pôsobiť ako vyzývateľ Washingtonu aj v jeho sfére vplyvu," povedal politológ William Leogrande z Americkej univerzity vo Washingtone.



Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel sa stretol s Vladimirom Putinom v máji už po štvrtý raz, keď sa zúčastnil na vojenskej prehliadke v Moskve. Vyhlásil vtedy, že Rusko môže s podporou Havany vždy počítať. Moskva zas Kube v marci poskytla 90.000 ton ropy, ktorej má ostrov nedostatok, a prisľúbila aj podporu ďalších projektov.