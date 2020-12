Ruská ponorka Vladimir Monomach prvýkrát odpálila rakety Bulava

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 12. decembra (TASR) - Strategická ponorka ruskej tichomorskej flotily Vladimir Monomach uskutočnila v sobotu cvičné odpálenie štyroch medzikontinentálnych balistických rakiet Bulava. Ponorka sa v tom čase plavila v Ochotskom mori na Ďalekom východe v ázijskej časti Ruska, informovalo v sobotu ruské ministerstvo obrany.Agentúra Interfax s odvolaním sa na rezort obrany uviedla, že rakety odpálené z ponorenej ponorky úspešne dorazili do určenej oblasti - na bojové cvičisko Čiža v Archangeľskej oblasti na severozápade Ruska.Ruská armáda spresnila, že to bolo prvýkrát, čo posádka ponorky Vladimir Monomach v rýchlo slede vystrelila štyri medzikontinentálne rakety Bulava.Vladimir Monomach je jednou z nových jadrových ponoriek triedy Borej, ktoré nesú po 16 rakiet Bulava, a majú slúžiť ako jadro námornej zložky jadrových síl na ďalšie desaťročia.Sobotný štart nasledoval po stredajších rozsiahlych cvičeniach ruských strategických jadrových síl. V rámci týchto manévrov uskutočnila ruská jadrová ponorka cvičné odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety z Barentsovho mora.Rusko v posledných rokoch rozšírilo svoje vojenské cvičenia pre napätie so Západom, ktoré nastalo po anexii Krymského polostrova Ruskom v roku 2014. Vzťahy Západu s Moskvou sa odvtedy znížili na najnižšiu úroveň po studenej vojne.Séria testovacích striel z ruských ponoriek prichádza necelé dva mesiace pred tým, ako začiatkom februára vyprší nová americko-ruská zmluva o kontrole zbraní. Moskva a Washington diskutovali o možnosti jeho rozšírenia, ale doteraz nedokázali prekonať svoje rozdiely.