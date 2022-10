Ruská popová hviezda Pugačovová, je v Izraeli

Tel Aviv/Moskva 10. októbra (TASR) - Legendárna ruská popová speváčka Alla Pugačovová v pondelok oznámila, že sa nachádza v Izraeli. Správa sa objavila zhruba tri týždne po tom, ako Pugačovová odsúdila vojnu vedenú ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Ukrajine. Povedala pritom, že Rusko sa vďaka tejto vojne stalo celosvetovým vyvrheľom, pripomína agentúra Reuters.



"Ďakujem mojej niekoľkomiliónovej armáde fanúšikov za ich lásku a podporu a schopnosť rozlíšiť pravdu od lží," napísala teraz 73-ročná sovietska i postsovietska hudobná ikona v príspevku na Instagrame. "Zo Svätej zeme sa modlím za vás a za mier... Som šťastná," dodala. Reuters podotýka, že Pugačovová je pravdepodobne celosvetovo vôbec najznámejšou Ruskou.



Pugačovová v septembri tiež povedala, že vojna na Ukrajine zaťažuje obyčajných ľudí a vojaci v nej zomierajú pre iluzórne ciele.



Ruskú popovú divu v jej vlasti poznajú hádam všetky vekové kategórie. Svojho času sa preslávila viacerými hitmi vrátane skladby "Milión šarlátových ruží" z roku 1982 či napríklad aj hlavnou úlohou v hudobnom filme "Žena, ktorá spieva" z roku 1978.



Bezprostredne nebolo zrejmé, či Pugačovová do Izraela ušla, ako to minulý týždeň uviedol tamojší denník Times of Israel. Pugačovová krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine odišla do Izraela so svojím manželom, ruským komikom Maximom Galkinom, ktorého matka je údajne židovka, a ich dvoma deťmi. Do Ruska sa však následne v lete vrátila, ako uvádza denník The Moscow Times. Ruské médiá nedávno informovali, že sa teraz do Izraela vrátila.



Agentúra Reuters zase pripomína, že medzi priaznivcov speváčky patril svojho času aj samotný Putin či jeho predchodca v úrade Boris Jeľcin. Ona sama zase v auguste vzdala poctu poslednému sovietskemu vodcovi Michailovi Gorbačovovi – pri príležitosti jeho úmrtia – a vyzdvihla ho za to, že umožnil slobodu a odmietol násilie.