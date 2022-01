Ruská populácia sa vlani zmenšila o takmer trištvrte milióna

Moskva 29. januára (TASR) - Ruská populácia sa v roku 2021 zmenšila o takmer trištvrte milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil ruský štatistický úrad Rosstat. Rusko podľa nich malo v januári 145,5 milióna obyvateľov, čo je o takmer 700.000 menej ako o rok skôr.



Údaje zahŕňajú aj počet prisťahovalcov, ktorí sa do Ruska za ostatný rok presťahovali. Bez nich by sa ruská populácia medziročne zmenšila o viac než milión. Práve taký bol totiž podľa Rosstatu za posledný rok prirodzený úbytok tamojšieho obyvateľstva (narodilo sa 1,4 milióna detí a zomrelo 2,44 milióna).



Ruská populácia sa zmenšuje už celé roky, aktuálny medziročný pokles obyvateľstva je však najvyšším od roku 2003, uvádza agentúra DPA. Podľa podpredsedníčky ruskej vlády Taťjany Golikovovej je jeho hlavnou príčinou pandémia ochorenia COVID-19.



V Rusku od začiatku pandémie zaznamenali v súvislosti a covidom oficiálne 329.000 úmrtí. Rosstat, ktorý sa riadi širšou definíciou úmrtí spájaných s ochorením COVID-19, pritom udáva viac ako dvojnásobne vyššie číslo (vyše 660.000 úmrtí).



V posledných dňoch v Rusku zaevidovali viackrát rekordný prírastok nakazených, spôsobený šírením vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron. Za posledných 24 hodín tam pribudlo vyše 98.000 prípadov nákazy koronavírusom a 673 úmrtí.