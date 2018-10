Ruskí pravoslávni prerušili vzťahy s konštantínopolským patriarchátom

Znamená to, že kňazi z oboch cirkví nebudú môcť odteraz viesť spolu náboženské obrady, zatiaľ čo veriaci jednej cirkvi nebudú môcť prijímať sviatosť u druhej cirkvi, oznámil metropolita Ilarion

Minsk 15. októbra (TASR) - Ruská pravoslávna cirkev sa rozhodla ukončiť svoje vzťahy s konštantínopolským ekumenickým patriarchátom na protest proti jeho schváleniu žiadosti Ukrajiny o autokefálnu, teda nezávislú cirkev. Oznámil to v pondelok metropolita Ilarion, hlava vonkajších vzťahov ruskej pravoslávnej cirkvi.



Ilarion to uviedol po stretnutí vedenia ruského pravoslávia v bieloruskom hlavnom meste Minsk.



Synodu zvolal moskovský patriarcha Kirill, ktorý stojí na čele ruskej pravoslávnej cirkvi, po tom, ako konštantínopolský arcibiskup a ekumenický patriarcha Bartolomej, považovaný za lídra globálnej pravoslávnej komunity, uznal 11. októbra nezávislosť ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, informovala stanica Slobodná Európa.



Ilarion novinárom povedal, že synoda - rozhodujúce teleso ruskej pravoslávnej cirkvi - nemala inú možnosť, než prerušiť vzťahy s patriarchátom, ktorý sídli v tureckom Istanbule.



"Padlo rozhodnutie prerušiť všetku komunikáciu s konštantínopolským patriarchátom," vyhlásil Ilarion. "Znamená to, že kňazi z oboch cirkví nebudú môcť odteraz viesť spolu náboženské obrady, zatiaľ čo veriaci jednej cirkvi nebudú môcť prijímať sviatosť u druhej cirkvi," dodal Ilarion. Rozhodnutie Istanbulu podporiť "schizmatickú cirkev" - ako Moskva označuje ukrajinskú pravoslávnu cirkev - je podľa jeho slov "ilegálne a kanonicky bezcenné".



"Nemôžeme byť v komunikácii s touto cirkvou, ktorá je v schizme," uviedol Ilarion s tým, že ruská pravoslávna cirkev chce, aby "prevážil zdravý rozum a konštantínopolský patriarchát zmenil svoj postoj".



Bartolomej vo štvrtok zrušil 332-ročné nariadenie, ktoré zaraďovalo Ukrajinu pod patriarchát v Moskve, čo predstavovalo prvý krok ukrajinskej cirkvi k dosiahnutiu nezávislosti, pripomína tlačová agentúra DPA.



Ruské pravoslávie je najväčšou národnou cirkvou a po stáročia považovalo Ukrajinu za súčasť svojho regiónu. Moskva rozhodnutia konštantínopolského patriarchátu neuzná, zakončil Ilarion a obvinil Bartolomeja z rozkolu cirkvi.



Pondelkové rozhodnutie však nie je bezprecedentné; Moskva v roku 1996 prerušila vzťahy aj v sporoch ohľadom cirkvi v Estónsku. Ukrajinské politické vedenie chce potlačiť vplyv "nepriateľskej" ruskej cirkvi na svojom území. Kremeľ už predtým vyjadril obavy ohľadom možnej schizmy a vyhlásil, že Rusko bude chrániť záujmy ruského pravoslávia na Ukrajine.