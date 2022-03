Ruská pravoslávna cirkev v Amsterdame sa rozišla s Moskvou

Na archívnej snímke zo 6. januára 2022 pravoslávny patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill počas vianočnej liturgie v chráme Krista Spasiteľa v Moskve. Foto: TASR/AP

Veriaci držia ukrajinské vlajky počas nedeľňajšej modlitby Anjel pána na Námestí Sv. Petra vo Vatikáne 13. marca 2022. Foto: TASR/AP

Amsterdam 14. marca (TASR) - Ruská pravoslávna cirkev v Amsterdame oznámila svoj rozchod s moskovským patriarchátom. Informoval o tom v pondelok spravodajský web DutchNews.nl. Podľa britského denníka The Guardian je to prvý známy prípad prerušenia vzťahov s pravoslávnou cirkvou na Západe pre inváziu ruskej armády na Ukrajinu.Vo vyhlásení na webovej stránke farnosť v Amsterdame zároveň uvádza, žeNa chráme farnosti v Amsterdame sa nedávno objavilo namaľované písmeno Z, kontroverzný symbol používaný v Rusku ako prejav súhlasu s vojnou na Ukrajine.Veriaci podporujú rozhodnutie svojich duchovných, ale samotný chrám je momentálne z bezpečnostných dôvodov uzavretý, konštatoval holandský web.The Guardian pripomenul, že patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill, ktorý je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, odmieta odsúdiť rozhodnutie Kremľa vtrhnúť na územie susednej Ukrajiny a o tamojších oponentoch Ruska hovorí ako oMinulý týždeň patriarcha Kirill vo svojej kázni povedal i to, že jedným z dôvodov vojny na Ukrajine sú aj sprievody na podporu komunity LGBTQ+ organizované na Západe, dodal The Guardian.Kirillov postoj k vojne vyvolal znepokojenie u časti pravoslávnych kňazov v Rusku a viac ako 280 pravoslávnych kňazov a cirkevných predstaviteľov z celého sveta mu adresovalo otvorený list, v ktorom vyjadrili ostrý nesúhlas s ruskou inváziou na Ukrajinu.Ruská pravoslávna cirkev v Amsterdame, ktorá pozostáva zo štyroch kňazov a diakona a je jednou z najväčších ruských pravoslávnych kongregácií v Holandsku, kritizovala úlohu Ruska vo vojne hneď od začiatku invázie, od 24. februára.Minulý týždeň farnosť v Amsterdame informovala, že už nebude spomínať meno patriarchu Kirilla vo svojej liturgii, a duchovní farnosti zverejnili na Facebooku vyhlásenie, v ktorom sa dištancovali od výrokov patriarchu Kirilla.The Guardian konštatuje, že toto ich vyhlásenie je v rozpore s oficiálnou politikou ruskej pravoslávnej cirkvi i ruského vedenia, ktoré napríklad nariadili médiám i na verejnosti nepoužívať slována opis vojenských operácií Ruska na Ukrajine.Ruskí kňazi v Amsterdame pre holandský portál Dutchnews.nl (ND) uviedli, že ich farnosť po zverejnení spomínaného vyhlásenia navštívil arcibiskup Jelisej z Holandska, ktorý ich upozornil, že ruské ministerstvo zahraničných vecíV nedeľu sa vo farnosti konalo neverejné zasadnutie, na ktorom jeho účastníci potvrdili rozhodnutie rozísť sa s patriarchátom v Moskve. Konečné hlasovanie o tomto rozhodnutí sa uskutoční 26. marca, dodal DutchNews.nl.Duchovní farnosti uviedli, že požiadali o vstup do konštantínopolského ekumenického patriarchátu, pravoslávnej vetvy cirkvi so sídlom v Istanbule, ktorá je považovaná za rivala ruskej pravoslávnej cirkvi.Konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I. sa v tomto období zaradil k tým vodcom kresťanských komunít, ktorí odsúdili ruskú agresiu voči Ukrajine.Pápež František napríklad v nedeľu vystúpil so svojím zatiaľ najtvrdším vyjadrením, keď naliehal:na Ukrajine.Bartolomej, považovaný za duchovného vodcu východných pravoslávnych kresťanov sveta, predtým povedal, že Putin sa dopustiltým, že išiel do vojny proti svojim. Podľa patriarchu si tak PutinRuská pravoslávna cirkev v roku 2018 prerušila vzťahy s konštantínopolským patriarchátom. Stalo sa tak po tom, ako patriarcha Bartolomej udelil nezávislosť ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorá predtým patrila pod Moskvu.