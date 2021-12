Ruská pravoslávna cirkev chce v Afrike vytvoriť svoj exarchát

Moskva 30. decembra (TASR) - Ruská pravoslávna cirkev oznámila, že v Afrike vytvorí svoj patriarchálny exarchát, ktorého najvyšší predstaviteľ bude mať titul klinský biskup. Informoval o tom vo štvrtok ruský denník Rossijskaja gazeta. Ruská pravoslávna cirkev sa tak dostáva do priamej konfrontácie s alexandrijským patriarchátom, ktorému tradične prináleží právomoc nad celou Afrikou.



Alexandrijský patriarcha Teodor II. sa predtým vyslovil za nezávislosť ukrajinskej pravoslávnej cirkvi od moskovského patriarchátu a podporil tak výnos carihradského ekumenického patriarchu Bartolomeja spred troch rokov.



Synoda ruskej pravoslávnej cirkvi na svojom stredajšom zasadnutí pod vedením patriarchu Kirilla rozhodla, že "nie je možné ďalej odmietať duchovenstvo alexandrijskej pravoslávnej cirkvi", ktoré žiada o prijatie "pod omofor moskovského patriarchátu". Omofor je súčasť odevu biskupov viacerých východných obradov, obdoba pália v latinskej cirkvi. Synoda tak rozhodla o prijatí 102 duchovných z ôsmich afrických krajín do jurisdikcie ruskej pravoslávnej cirkvi, píše sa na webovej stránke moskovského patriarchátu.



Ruský patriarchálny exarchát v Afrike má pozostávať zo severoafrickej a juhoafrickej eparchie (diecézy). Do severoafrickej eparchie majú patriť farnosti v Egypte, Tunisku a Maroku, pričom severoafrický biskup má mať titul káhirský a severoafrický. Juhoafrický biskup bude mať podľa synody titul johannesburský a juhoafrický.