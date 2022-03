Ruská prokurátorka žiada pre Navaľného 13 rokov väzenia

Moskva 15. marca (TASR) - Ruská prokuratúra v utorok navrhla, aby bol kritik Kremľa Alexej Navaľnyj odsúdený na 13 rokov väzenia. Stalo sa tak počas nového súdneho procesu, v ktorom je opozičný politik súdený pre údajný podvod a pohŕdanie súdom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Žiadam, aby bol Navaľnyj odsúdený na väzenský trest v dĺžke 13 rokov a následnú dvojročnú podmienku," vyhlásila prokurátorka Nadežda Tichonovová.



Podľa návrhu obžaloby by mala byť Navaľnému po odpykaní väzenského trestu obmedzená sloboda pohybu a mal by tiež zaplatiť pokutu vo výške 1,2 milióna rubľov (približne 10.000 eur).



Súdne pojednávania v novom procese s Navaľným prebiehajú priamo v nápravnovýchovnom tábore č. 2 v meste Pokrov, kde si politik odpykáva 2,5-ročný väzenský trest vynesený v kauze údajnej sprenevery. Obe kauzy sú podľa Navaľného a jeho stúpencov vykonštruované a politicky motivované s cieľom natrvalo ho vyradiť z verejného života.



Podľa AFP nie je jasné, či je 13-ročného trestu, ktorý pre Navaľného navrhla prokuratúra v utorok, zahrnutá aj dĺžka trestu, ktorý si aktuálne odpykáva. Maximálna trestná sadzba za obvinenia vznesené v novom procese je totiž dovedna len 10,5 roka, uvádza AFP.



V prebiehajúcom procese je Alexej Navaľnyj obžalovaný z toho, že spreneveril milióny dolárov z príspevkov od darcov určených na podporu jeho organizácií.



Jeden z najbližších Navaľného spolupracovníkov Leonid Volkov na Twitteri napísal, že zámerom Kremľa je ponechať politika a protikorupčného aktivistu vo väzení až do konca života. "Od samého začiatku bol odsúdený na doživotie. Pokiaľ bude v Kremli Putin," uviedol Volkov.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová uviedla, že tím väzneného politika bude robiť všetko pre to, aby ruský prezident Vladimir Putin nezostal pri moci dlho.



Alexej Navaľnyj minulý týždeň vyzval obyvateľov Ruska, aby každý víkend organizovali protesty proti ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine, ktorú rozpútal "šialený maniak" Putin.