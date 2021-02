Ruská prokuratúra bude pre Navaľného žiadať nepodmienečný trest

Moskva 1. februára (TASR) - Ruská Generálna prokuratúra v pondelok podporila podnet Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), ktorá v prípade opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného žiada zmenu podmienečného trestu väzenia na nepodmienečný.



"Tento návrh je zákonný a oprávnený," uvádza sa podľa agentúry AFP vo vyhlásení.



Ide o verdikt vynesený v kauze Yves Rocher v decembri roku 2014, keď bol Navaľnyj odsúdený na podmienečný trest 3,5 roka odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov za spreneveru 30 miliónov rubľov (326.449 eur) spoločnosti Yves Rocher Vostok a ďalších štyroch miliónov z inej firmy. Navaľnyj v tejto kauze figuroval spolu so svojím bratom Olegom. Obaja celý prípad označovali za vykonštruovaný a politicky motivovaný.



Podľa rozhodnutia súdu sa Alexej Navaľnyj mal aj dvakrát mesačne dostaviť na stretnutie s probačným úradníkom. V auguste 2017 bola skúšobná doba Navaľnému predĺžená do 29. decembra 2020, pretože sa opakovane nedostavil na schôdzku s probačným úradníkom a polícia voči nemu začala aj tri správne konanie v iných veciach.



Kým bol Navaľnyj v nemocnici v Nemecku, ruské úrady ho nekontaktovali. Keď bol prepustený z nemocnice, pokúsili sa o kontakt - Navaľnyj však reagoval len raz - keď oznámil, v ktorom hoteli v Berlíne je ubytovaný. Vzhľadom na tento jeho prístup naňho ruské úrady 29. decembra 2020 vydali zatýkací rozkaz.



Generálna prokuratúra v pondelok ako ďalší dôvod, prečo podporuje žiadosť FSIN, uviedla, že Navaľnyj je obvinený aj v prípade urážky na cti.



Táto kauza sa týka veterána Veľkej vlasteneckej vojny, ktorý vystupoval v propagandistickom spote na podporu zmien v ruskej ústave a ktorého Navaľnyj svojím komentárom údajne znevážil.



Navaľného zadržali 17. januára na moskovskom letisku po prílete do Ruska z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej viní Kremeľ.



Tento opozičný politik a protikorupčný aktivista je vo vyšetrovacej väznici Matrosskaja tišina v Moskve, kde sa uplatňuje vysoký stupeň stráženia. Napriek výzvam západných vlád na jeho prepustenie mu hrozí dlhoročné väzenie, uviedla agentúra AFP.



Navaľného tím medzičasom vyzval jeho priaznivcov, aby sa v utorok stretli pred okresným súdom v Moskve, ktorý bude pojednávať o zmene trestu Navaľného z podmienečného na nepodmienečný.