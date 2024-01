Ruská prokuratúra chce pre nacionalistu Girkina takmer 5 rokov väzenia

Moskva 18. januára (TASR) — Štyri roky a 11 mesiacov odňatia slobody žiada ruská prokuratúra pre bývalého veliteľa východoukrajinských separatistov a nacionalistu Igora Girkina, známeho aj pod bojovým menom Strelkov. Trest by si mal odpykať v trestaneckej kolónii, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na jeho právnika, ktorý to oznámil na sociálnych sieťach.



Táto požiadavka zaznela v záverečný deň procesu týkajúceho sa obvinení z extrémizmu. Štvrtkové pojednávanie na moskovskom mestskom súde bolo neverejné.



Girkin je bývalý dôstojník ruskej tajnej služby FSB, ktorý sa v roku 2014 zapojil do ozbrojeného konfliktu na Donbase na strane separatistov v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR). Označil sa za človeka, ktorý vtedy stlačil „spúšť vojny“ na Ukrajine.



Súd v Holandsku ho v novembri 2022 odsúdil v neprítomnosti na doživotie za účasť na zostrelení malajzijského boeingu v Doneckej oblasti zo 17. júla 2014.



Po sérii kritických blogov voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktoré sa týkali sa anektovaného Krymského polostrova a platieb vojenskému personálu v DĽR, Girkina v júli 2023 zadržali a následne obvinili z extrémizmu.



V auguste Girkin, napriek tomu, že bol stále vo väzení, na sociálnej sieti oznámil, že v tohtoročných marcových voľbách chce kandidovať za prezidenta Ruskej federácie.



Na Ukrajine je Girkin obvinený z terorizmu, mučenia, úkladnej vraždy a porušenia zákonov vedenia vojny.