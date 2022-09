Ruská prokuratúra má vysvetliť nasadenie väzňov z Ruska do bojov

Moskva/Londýn 18. septembra (TASR) - Členovia ruskej Rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudských práv, pôsobiacej pri kancelárii prezidenta Ruskej federácie, žiadajú vysvetlenie nasadenia odsúdených osôb do bojových operácií ruskej armády na Ukrajine.



Vo svojej žiadosti sa členovia rady odvolávajú na informácie, ktoré zverejnili viaceré prokremeľské televízne kanály



Ako v nedeľu uviedla britská stanica BBC, ruské televízie priniesli reportáže o mužoch odsúdených na nepodmienečné tresty väzenia, ktorí boli nasadení do bojov na Ukrajine.



Signatári výzvy pripomínajú, že väzňa, ktorý si neodpykal celý trest, je možné prepustiť len na základe milosti udelenej prezidentom, vyhlásením amnestie schválenej parlamentom, prípadne zmenou trestu na podmienečný, o čom rozhoduje súd.



Autori dovolania žiadajú teraz generálneho prokurátora, aby "vysvetlil, na základe čoho sú tieto osoby prepustené z výkonu trestu - ak sú tieto informácie pravdivé".



Prvé správy o tom, že do vojny na Ukrajine boli nasadení aj odsúdení, ktorým za to ponúkali peniaze a amnestiu, sa objavili už v júli, pripomenula BBC.



Na federálnej úrovni sa ruské úrady k týmto obvineniam nevyjadrili a neodpovedali ani na otázky médií. Regionálne oddelenia federálnej väzenskej služby označili správy o nábore väzňov za dezinformácie a nezmysly.



BBC však poukázala na to, že pred pár dňami sa na rôznych sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom muž nápadne podobný oligarchovi Jevgenijovi Prigožinovi agituje v jednej z ruských väzníc, aby sa väzni pridali k súkromnej polovojenskej organizácii známej ako Vagnerova skupina.



V uniknutom videu Prigožin, známy aj pod prezývkou Putinov kuchár, ponúka väzňom slobodu výmenou za šesť mesiacov služby v žoldnierskej organizácii spájanej s jeho menom.