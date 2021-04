Ruská prokuratúra nariadila ďalšie vyšetrovanie Navaľného nadácie

Moskva 2. apríla (TASR) - Protikorupčná nadácia hlavného oponenta Kremľa Alexeja Navaľného, ktorý si odpykáva trest odňatia slobody, je predmetom nového vyšetrovania ruských úradov. Ide o podozrenie z páchania extrémistických aktivít, uviedol vo videu zverejnenom v noci na piatok na sociálnych sieťach riaditeľ a právnik nadácie FBK Ivan Ždanov.



"Je zrejmé, že niečo pripravujú. Zase ďalšiu podlosť," vyhlásil vo videu Ždanov a ukázal kópiu listu moskovského prokurátora, ktorý vyšetrovanie nariadil.



V liste sa uvádza, že predmetom kontroly je "dodržiavanie právnych predpisov o neziskových organizáciách a boj proti extrémistickým aktivitám".



Spravodajský portál Meduza.io spresnil, že v rámci kontroly prokuratúra požaduje, aby FBK poskytla informácie o štruktúre a členoch organizácie, informácie o príjmoch a výdavkoch a "zoznam prijatých účelových finančných prostriedkov v rozpise podľa rokov". V auguste 2019 Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal voči FBK trestné stíhanie vo veci prania špinavých peňazí.



V októbri toho istého roku ruské ministerstvo spravodlivosti zapísalo FBK do registra "zahraničných agentov", kam sú v Rusku zaraďované všetky právnické subjekty, ktoré dostávajú finančnú podporu zo zahraničia.



Navaľného nadácia FBK sa venuje odhaľovaniu korupcie a zverejňovaniu týchto prípadov, pričom jej investigatívne videá majú vysokú sledovanosť.



Dôsledkom týchto jej aktivít však bolo aj to, že v minulosti sa vo viacerých pobočkách FBK v celom Rusku uskutočnili policajné prehliadky a razie i vypočúvanie zamestnancov.



Navaľnyj, ktorý je jednou z výrazných postáv ruskej opozície, bol vo februári odsúdený na dva a pol roka väzenia za údajné porušenie nariadení vyplývajúcich z podmienečného trestu vyneseného nad ním v kauze sprenevery známej ako Yves Rocher. Momentálne je vo väzenskom tábore v meste Pokrov vzdialenom asi 100 kilometrov východne od Moskvy.



Nedávno Navaľnyj na sociálnych sieťach zverejnil status, že má silné bolesti chrbta a znecitlivenú jednu nohu. Na protest proti nedostatočnej lekárskej pomoci vyhlásil tento týždeň hladovku. Vedenie väznice odmietlo jeho obvinenia, že by neumožnilo, aby ho navštívil lekár.