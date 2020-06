Ruská prokuratúra nariadila revíziu stavieb na permafroste

Moskva 5. júna (TASR) - Ruská generálna prokuratúra nariadila vykonať revíziu palivových nádrží postavených na permafroste po tom, ako na Sibíri došlo minulý piatok k ekologickej havárii, v dôsledku ktorej do okolia uniklo viac ako 20.000 ton motorovej nafty. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Prokuratúra dospela k predbežnému záveru, že minulotýždňovú nehodu zrejme zapríčinilo roztopenie permafrostu, ktorý spôsobil prasknutie betónového základu pod nádržou s motorovou naftou. Nariadila preto komplexné preskúmanie takýchto konštrukcií, aby sa predišlo podobným udalostiam na územiach náchylných na topenie permafrostu.



K havárii neďaleko mesta Noriľsk došlo po tom, ako v tamojšej tepelnej elektrárni nastalo zníženie tlaku v jednej z palivových nádrží. Únik nafty znečistil pôdu a látka sa dostala aj do potoka, ktorý sa vlieva do rieky Ambarnaja.



Prvý viceprezident spoločnosti Norilsk Nickel Sergej Ďačenko tento týždeň vyhlásil, že pôda sa stala menej pevnou a že samotná nádrž na skladovanie tekutého paliva bola v dobrom stave. Zdôraznil, že celá konštrukcia podporných pilierov bola nedávno rekonštruovaná.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa agentúry AFP v piatok kritizoval miliardára a majiteľa spoločnosti Noriľsk Nickel Vladimira Potanina z nedbanlivosti, ktorej dôsledkom bola ekologická katastrofa v citlivom arktickom regióne.



Putin počas videohovoru s odborníkmi v oblasti životného prostredia na adresu Potanina poznamenal, "že to bola chyba jeho spoločnosti, ktorá neskontrolovala stav nádrží".



Potanin, podľa časopisu Forbes najbohatší muž Ruska s majetkom v odhadovanej hodnote 25,5 miliardy dolárov, vyhlásil, že Norilsk Nickel uhradí náklady spojené s odstránením škôd, ktoré odhaduje na desať miliárd rubľov (129 miliónov eur). Potanin je tiež pripravený zaplatiť pokuty za škody na životnom prostredí. Putin však povedal, že "včasná výmena opotrebovanej nádrže by ho stála oveľa menej".



V dôsledku tejto ekologickej havárie vyhlásili v stredu na území celého Krasnojarského kraja, kde sa nachádza Noriľsk, stav núdze federálneho významu. Na rieke budú rozmiestnené plávajúce bariéry, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa ropné škvrny dostali do Karského mora. Experti sa obávajú, že odstránenie znečistenia z rieky Ambarnaja môže trvať aj desiatky rokov.