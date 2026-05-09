Ruská prokuratúra preverí banner s orangutanom ku Dňu víťazstva
Autor TASR
Moskva 9. mája (TASR) - Prokuratúra v ruskej Novosibirskej oblasti začala vyšetrovanie reklamného bannera pri príležitosti Dňa víťazstva, na ktorom bol orangutan. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a denníka Novaja Gazeta.
Na fotografiu s orangutanom Batu z miestnej zoo a želaním „Šťastný Deň víťazstva!“ údajne podali niekoľko sťažností aj obyvatelia Novosibirska. Počiatočné správy naznačovali, že o banner sa zaujímal aj federálny úrad pre kontrolu médií (Roskomnadzor); táto informácia bola následne bez vysvetlenia odstránená zo štátnych médií.
Riaditeľ zoologickej záhrady v Novosibirsku Andrej Šilo pre agentúru TASS povedal, že takéto reklamné plagáty nemajú negatívne posolstvo. Vysvetlil, že ide o „vďaku zvierat za ich záchranu“ počas Veľkej vlasteneckej vojny. „Myslím si, že naopak, je to správny príbeh. Sme zoologická záhrada, takže je logické, že v našich blahoželacích baneroch používame fotografie zvierat,“ povedal Šilo.
Orangutan Batu je v Novosibirsku miestnou celebritou, uvádza ruskojazyčné vysielania Rádia Slobodná Európa/Rádia Liberty financované americkým Kongresom. V tamojšej zoo predvádza návštevníkom svoju schopnosť obliecť si tričko a piť džús cez slamku. Zapojili ho aj do súťaže o „hlavné mesto Nového roka 2022“ v Rusku. Súťaž sa však skončila škandálom, pretože úradníci manipulovali s hlasovaním, aby ovplyvnili výsledky v prospech zvierat zo zoologických záhrad v ich meste.
Podľa nezávislého denníka Podjom bol banner s orangutanom odstránený, pretože mnohí obyvatelia mesta ho považovali za „nevhodný“.
