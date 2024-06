Ruská prokuratúra tvrdí, že Gershkovich zbieral tajné informácie

Jekaterinburg 26. júna (TASR) - Vyšetrovanie preukázalo, že americký novinár Evan Gershkovich zbieral tajné informácie o ruskej spoločnosti pôsobiacej v obrannom priemysle pre americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA), uviedol v stredu v prvý deň procesu s väzneným novinárom ruský prokurátor. Podľa amerického veľvyslanectva v Rusku však neboli predložené nijaké dôkazy o údajnej špionáži, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Vyšetrovanie preukázalo a zdokumentovalo, že americký novinár z The Wall Street Journal, Gershkovich, na príkaz CIA... zbieral tajné informácie o aktivitách obrannej spoločnosti," povedal ruský prokurátor Mikaeľ Ozdojev novinárom.



Podľa amerického veľvyslanectva v Rusku však ruské úrady nepredložili nijaké dôkazy podporujúce obvinenia zo špionáže. "Ruské úrady nepredložili nijaký dôkaz podporujúce obvinenia vznesené proti nemu, nedokázali odôvodniť jeho pokračujúce zadržiavanie a ani vysvetliť, prečo je Evanova novinárska práca zločinom," uviedlo veľvyslanectvo USA vo vyhlásení.



V stredu sa začal v ruskom Jekaterinburgu súdny proces s Gershkovichom, ktorého ruské úrady obvinili zo špionáže. Pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami. Súd po jeho konci oznámil, že ďalšie pojednávanie sa v procese uskutoční 13. augusta.



"Tento proces nie je o dôkaze, náležitom procese alebo právnom štáte. Je o tom, ako Kremeľ využíva amerického občana na dosiahnutie svojich politických cieľov," uviedlo v stredu americké veľvyslanectvo.



Hovorca Kremľa pritom v stredu po pojednávaní uviedol, že zatiaľ v súvislosti s Gershkovichovým prípadom nemožno hovoriť o výmene väzňov so Spojenými štátmi. Takéto záležitosti si totiž podľa jeho slov vyžadujú "ticho" a je potrebné počkať na verdikt súdu.



Reportéra amerického denníka The Wall Street Journal zadržali v Rusku v marci 2023. Podľa ruských vyšetrovateľov zhromažďoval Gershkovich vlani v marci na príkaz CIA tajné informácie v Sverdlovskej oblasti o činnosti podniku Uralvagonzavod, ktorý vyrába a opravuje armádnu techniku.



Od rozpadu Sovietskeho zväzu ide o prvého amerického novinára, ktorého Moskva obvinila zo špionáže. V prípade dokázania viny mu hrozí 20 rokov väzenia.