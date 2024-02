Ruská prokuratúra žiada pre kritika Kremľa Orlova skoro tri roky

Moskva 26. februára (TASR) - Ruská prokuratúra žiada pre popredného bojovníka za ľudské práva Olega Orlova trest odňatia slobody v trvaní takmer troch rokov. Súd v Moskve Orlova súdi za opakované odsudzovanie ruskej invázie na Ukrajinu.



Orlov je jedným z lídrov ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorú dali ruské súdy zlikvidovať a ktorá sa v roku 2022 stala nositeľom Nobelovej ceny za mier.



Okrem trestu v trvaní dva roky a 11 mesiacov prokuratúra žiadala, aby bol Orlov priamo v súdnej sieni vzatý do väzby, dodala britská stanica BBC.



Tieto návrhy zazneli na odvolacom konaní v kauze opakovanej diskreditácie ruskej armády, ktorej sa podľa obžaloby dopustil vo svojom protivojnovom článku s názvom Chceli fašizmus – majú ho.



Súd v Moskve mu vlani v októbri udelil pokutu 150.000 rubľov (1400 eur) za kritiku invázie Ruska na Ukrajinu a za poškodzovanie povesti ruskej armády. Vlani v decembri mu súd pokutu zrušil a jeho prípad vrátil do rúk prokuratúry.



V rámci nového konania prokuratúra síce tvrdí, že berie do úvahy, že Orlov je bezúhonný občan bez záznamov v registri trestov, zároveň sa však domnieva, že preverovaním sa potvrdila priťažujúca okolnosť – v Orlovovom článku je motív ideologického nepriateľstva a nenávisti.



Na vyhlásenie rozsudku nad Olegom Orlovom prišla americká veľvyslankyňa v Rusku Lynn Tracyová, ako aj zástupcovia diplomatických misií Británie, Francúzska, Nemecka, Španielska, Česka, Švajčiarska a ďalších krajín EÚ, doplnila BBC.



Orlov je jeden z mála kritikov Kremľa, ktorý ešte nie je v exile alebo vo väzení.



Ruské ministerstvo spravodlivosti ho začiatkom februára zaradilo na svoj zoznam tzv. zahraničných agentov. Svoje rozhodnutie odôvodnilo tvrdeniami, že "vystupoval proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine, šíril nepravdivé informácie o rozhodnutiach ruských orgánov a podieľal sa na vytváraní správ a materiálov pre zahraničných agentov".



Memorial sa v Rusku etabloval ako kľúčový pilier občianskej spoločnosti ochranou pamiatky obetí komunistických represií. Viedol tiež kampaň proti porušovaniu ľudských práv v Rusku. Ruské súdy nezávislú ľudskoprávnu organizáciu zlikvidovali koncom roka 2021. V roku 2022 jej bola udelená prestížna Nobelova cena za mier.