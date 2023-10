Ruská prokuratúra žiada pre novinárku Ovsiannikovovú 9,5 roka väzenia

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruská prokuratúra žiada trest deväť a pol roka väzenia pre bývalú novinárku štátnej televízie Marinu Ovsiannikovovú, ktorá je na úteku. TASR v utorok informuje podľa portálu britského denníka The Guardian.



Ovsiannikovová sa preslávila v marci 2022, keď vtrhla do televízneho štúdia počas živého vysielania správ a držala plagát proti vojne na Ukrajine. Bolo na ňom napísané "Zastavte vojnu" a "Tu vám klamú".



Súdny proces sa koná pre šírenie "nepravdivých správ" v neprítomnosti Ovsiannikovovej. Tento termín sa používa pre akúkoľvek informáciu o vojne Ruska na Ukrajine, ak ide proti oficiálnemu popisu situácie.



Ovsiannikovová (45) bola v domácom väzení, pred rokom ušla aj s dcérou do nešpecifikovanej európskej krajiny, povedal jej právnik. Dodal, že žiada o oslobodenie bez využitia obhajoby, pretože prípad pokladá za nedostatočne odôvodnený.



Bývala televízna reportérka televízie Pervyj kanal podnikla svoj protest pred televíznymi kamerami necelé tri týždne po napadnutí Ukrajiny vlani vo februári. Moskva nazýva svoju inváziu "špeciálna vojenská operácia".



Obvinenie zo šírenia "nepravdivých správ" sa týka jej protestu z vlaňajšieho júla, keď na brehu rieky Moskva oproti Kremľu držala plagát, kde označila ruského prezidenta Vladimira Putina za vraha a jeho vojakov za fašistov.



Rusko schválilo nové zákony proti poškodzovaniu povesti ruskej armády a proti "úmyselnému nepravdivému informovaniu" o armáde už 4. marca 2022, osem dní po invázii na Ukrajinu.