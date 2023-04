Ruská prokuratúra žiada pre opozičného politika 25 rokov väzenia

Moskva 6. apríla (TASR) - Ruská prokuratúra žiada 25 rokov väzenia pre opozičného politika a publicistu Vladimira Kara-Murzu, ktorého súdia pre obvinenia z vlastizrady súvisiace s kritickými vyjadreniami voči ruskej invázii na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho právneho zástupcu, uvádza TASR.



"Áno, môžem potvrdiť..., že (prokuratúra žiada) 25 rokov odňatia slobody," povedal právnik Vadim Prochorov po štvrtkovom neverejnom súdnom pojednávaní.



Proces pred moskovským mestským súdom sa začal 13. marca a pôvodne sa očakávalo, že politikovi hrozí 20 rokov väzenia. Pre zdravotné ťažkosti sa Kara-Murza nezúčastnil na niektorých pojednávaniach, na tom štvrtkovom bol však prítomný.



Represie ruských úradov voči opozícii sa ešte zintenzívnili po vlaňajšom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Väčšina opozičných činiteľov je buď za mrežami, alebo ušla do zahraničia.



Kara-Murza (41) je vo vyšetrovacej väzbe už od apríla minulého roku. Vtedy ho vzali do väzby na 15 dní za kladenie odporu polícii. Zároveň sa proti nemu začalo konanie za šírenie dezinformácií o ruskej armáde. Neskôr pribudli podozrenia z vlastizrady a z účasti na činnosti "nežiaducej organizácie", ktorou je údajne nadácia Otvorené Rusko.



Dôvodom obvinenia zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde bol Kara-Murzov prejav v Snemovni reprezentantov amerického štátu Arizona, v ktorom sa postavil proti vojne na Ukrajine.



Vladimir Kara-Murza je laureátom medzinárodnej Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2022. Bol tiež blízkym spolupracovníkom Borisa Nemcova, ktorý bol v roku 2015 zastrelený v centre Moskvy. V rokoch 2015 a 2017 Kara-Murza náhle ochorel a upadol do kómy, pričom je presvedčený, že ho otrávili agenti ruských tajných služieb.



V dôsledku týchto dvoch ťažkých otráv došlo u neho k poškodeniu nervov, uviedol jeho právnik Prochorov. Ten začiatkom marca informoval o zhoršení zdravotného stavu Kara-Murzu po nedávnom pobyte v trestnej cele, kde ho umiestnili pre údajné porušenie väzenských pravidiel.