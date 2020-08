Ruská prokuratúra:V prípade Navaľného nie je podozrenie na trestný čin

Moskva 27. augusta (TASR) - Ruské úrady zatiaľ nenašli nič, čo by nasvedčovalo spáchaniu trestného činu v súvislosti s údajnou otravou opozičného politika Alexeja Navaľného. Uviedla to vo štvrtok ruská generálna prokurátora, ktorú citovala agentúra AP.



Podľa prokuratúry nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by došlo "k spáchaniu zámerných trestných činov" namierených voči kritikovi Kremľa Navaľnému. Nie je preto dôvod, aby bolo v prípade začaté vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, konštatuje generálna prokuratúra.



Žiadosť o začatie takéhoto vyšetrovania predložil už minulý týždeň Navaľného tím, ktorý sa s týmto podnetom obrátil na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Podľa spolupracovníkov Alexeja Navaľného existuje podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu pokusu o vraždu verejne známej osobnosti. Vyšetrovací výbor zatiaľ na túto žiadosť nereagoval.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa opakovane vyjadril, že na začatie takéhoto vyšetrovania nie je dôvod, pokým sa plne nepreskúmajú príčiny súčasného Navaľného stavu.



Navaľnyj momentálne leží vo vážnom stave a v umelom spánku v berlínskej nemocnici Charité, kam ho počas uplynulého víkendu previezli zo sibírskeho mesta Omsk, kde ho hospitalizovali po náhlej nevoľnosti a strate vedomia.



Nemeckí lekári majú na základe vykonaných testov podozrenie, že pacientov stav je dôsledkom otravy. V jeho tele totiž objavili tzv. inhibítory cholínesterázy, teda látky, ktoré sú súčasťou niektorých liekov, pesticídov a nervovo-paralytických látok.



Ruskí lekári tvrdia, že látky z tejto skupiny vo vzorkách odobratých Navaľnému nenašli a ich zistenia diagnózu otravy vylúčili.



Ruská generálna prokuratúra sa v tejto súvislosti obrátila na nemeckú stranu, aby poskytla dôkazy o údajnej Navaľného otrave. Nemecké úrady podľa ruskej prokuratúry vyjadrili ochotu spolupracovať.



Predbežné vyšetrovanie vo veci začalo zatiaľ len ruské ministerstvo vnútra, ktoré však zdôraznilo, že ide len bežný postup, ktorý sa uplatňuje v podobných prípadoch. Jeho cieľom je objasniť "všetky okolnosti" celého "incidentu".



Ministerstvo uviedlo, že príslušníci polície prehľadali hotelovú izbu v meste Tomsk, v ktorej Navaľnyj spal, analyzovali trasu jeho pohybu, údaje z kamier a zhabali viac ako 100 predmetov. Pri prehliadkach údajne nenašli nijaké omamné látky ani jedy.