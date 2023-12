Ruská promierová politička chce kandidovať za prezidentku

Moskva 20. decembra (TASR) - Ruská politička Jekaterina Duncovová, vyzývajúca na mier na Ukrajine, v stredu odovzdala volebnej komisii dokumenty potrebné na to, aby ju zaregistrovali ako kandidátku v prezidentských voľbách v roku 2024. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Associated Press (AP).



Oblastná zákonodarkyňa Duncovová dúfa, že bude opozičnou súperkou ruského prezidenta Vladimira Putina. Propaguje svoju víziu "humánneho" Ruska, ktoré je "mierové, priateľské a ochotné spolupracovať s každým na princípe rešpektu".



Novinárom v Moskve v stredu povedala, že dúfa, že tento krok povzbudí jej podporovateľov. Ak túto bývalú novinárku schvália ako nezávislú kandidátku, bude musieť získať 300.000 podpisov z najmenej 40 ruských oblastí.



"Mám teraz dobrý pocit: Urobili sme všetko, čo bolo treba," uviedla. "Dúfam, že ma prinajmenšom zaregistrujú (ako kandidátku). Ale, samozrejme, zbieranie podpisov je obrovská práca a dúfam, že ľudia sa do toho aktívne zapoja."



Ruský parlament tento mesiac stanovil pre prezidentské voľby termín 17. marca 2024. Bol to krok, ktorý Putina priblížil k piatemu obdobiu v úrade.



Vďaka pevnej kontrole nad politickým systémom v Rusku, ktorú si Putin vybudoval za 24 rokov pri moci, je jeho znovuzvolenie v marci takmer isté. Poprední kritici, ktorí by mohli byť jeho vážnymi vyzývateľmi, sú buď vo väzení, alebo žijú v zahraničí, a väčšina nezávislých médií je zakázaná.



V predchádzajúcim interview pre AP Duncovová povedala, že má obavy z toho, ako Kremeľ aj v minulosti zaobchádzal s opozičnými aktivistami a protestujúcimi ľuďmi. Zdôraznila však, že je nutné "priniesť alternatívu" k Putinovi a jeho politike.



Vyhlásila, že ak ju zvolia, jej prvým nariadením bude prepustiť politických väzňov, ale mená neuviedla. V skorších vyjadreniach spomenula ochotu prepustiť Putinovho zarytého nepriateľa, protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného.



Duncovová urobila prvé kroky smerujúce k štatútu kandidáta v nedeľu, keď jej uchádzanie sa o zvolenie schválilo 500 podporovateľov, ako to prikazuje ruský volebný zákon.



V Moskve sa zhromaždilo vyše 500 ľudí, ktorí podporili jej snahu o kandidovanie, napísalo na sociálnej sieti Telegram ruské spravodajské masmédium Sota venujúce sa témam ako opozícia, protesty a ľudské práva.



Zhromaždenie nakoniec prebehlo nerušene napriek krátkemu výpadku elektriny na mieste akcie a tomu, že členovia bezpečnostnej služby najprv odmietali vpustiť do budovy niekoľkých ľudí.