Ruská propagandistka Mizulinová sa v Donecku vydala za speváka Šamana
Autor TASR
Moskva 8. novembra (TASR) - Prokremeľský spevák Šaman a Jekaterina Mizulinová, ktorá si na čele ruskej Ligy za bezpečný internet vyslúžila povesť fanatickej bojovníčky proti propagácii LGBTQ+, drog a proti diskreditácii ruskej armády, uzavreli tento týždeň manželstvo, informoval v sobotu spravodajský web Rádio Sloboda (RFE/RL).
O vzťahu tejto dvojice sa v Rusku špekulovalo už dlhšie. V marci Šaman tento partnerský vzťah potvrdil a na Mizulinovej narodeniny 1. septembra jej symbolicky „daroval“ politickú stranu s názvom My. Spoločne sa viackrát objavili na verejných podujatiach a počas vystúpenia pred žiakmi jednej z moskovských škôl sa dokonca aj pobozkali.
Najväčšiu pozornosť ruských médií i blogerov vzbudilo miesto ich svadby – matrika v meste Doneck na ukrajinskom území okupovanom Ruskom. Medzi niekoľkými hosťami bol aj vodca samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin.
Najväčšie diskusie na sociálnych sieťach vyvolali netradičné svadobné outfity novomanželov – obaja mali oblečené zelené bundy vojenského strihu pripomínajúce uniformy.
Šaman, vlastným menom Jaroslav Dronov, súťažil nedávno za Rusko v hudobnej súťaži Intervízia, ktorá má byť protiváhou medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Z tej Rusko vylúčili po tom, ako pred vyše tromi rokmi napadlo Ukrajinu. Prvé týždne tejto vojny priniesli Šamanovi veľkú slávu vďaka piesni „Ja russkij“ („Som Rus“) oslavujúcej Rusko a jeho nezlomnosť.
O sedem rokov staršia Mizulinová je riaditeľkou Ligy za bezpečný internet - organizácie napojenej na štát, ktorá sa oficiálne zameriava na „ochranu detí pred škodlivým obsahom na internete“, no v praxi je známa najmä cenzurovaním online priestoru a nahlasovaním „protiruských“ či „nemorálnych“ príspevkov. Táto organizácia sa v poslednom období zapája aj do monitorovania „nelojálnych“ používateľov internetu a propaguje tzv. digitálny patriotizmus, čo ruské úrady prezentujú ako súčasť informačnej bezpečnosti štátu.
Jekaterina Mizulinová je dcérou bývalej poslankyne Štátnej dumy Jeleny Mizulinovej - známej konzervatívnej političky, ktorá presadzovala tzv. zákon o homosexuálnej propagande a ďalšie reštriktívne návrhy.
